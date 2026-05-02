La Xunta ha licitado 1.131 viviendas de protección en el primer tercio del año
SANTIAGO / LA VOZ
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Es la cifra más elevada en casi dos decenios; Vivenda se comprometió a contratar las obras de 2.688 hogares este año02 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno de la Xunta mantiene un ritmo constante de licitaciones de vivienda de protección oficial (VPO). Cada lunes, la Consellería de Vivenda saca a contratación nuevas promociones a través del Instituto Galego de Vivenda#