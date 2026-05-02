La Xunta ha licitado 1.131 viviendas de protección en el primer tercio del año

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

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Obras en Lugo para construir viviendas protegidas en la zona de Garabolos
Obras en Lugo para construir viviendas protegidas en la zona de Garabolos ALBERTO LÓPEZ

Es la cifra más elevada en casi dos decenios; Vivenda se comprometió a contratar las obras de 2.688 hogares este año

02 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno de la Xunta mantiene un ritmo constante de licitaciones de vivienda de protección oficial (VPO). Cada lunes, la Consellería de Vivenda saca a contratación nuevas promociones a través del Instituto Galego de Vivenda

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