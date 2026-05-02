La trata en Galicia: de prostitutas para clubes y pisos a empleadas domésticas 24 horas al día
OURENSE / LA VOZ
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Miembros de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y de la Policía Judicial de la Guardia Civil llevan el peso de las investigaciones de explotación sexual y laboral03 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El 7 de abril la Policía Nacional detenía a cuatro personas por delitos de trata de seres humanos y contra la salud pública por explotar sexualmente a varias mujeres en el club El Descanso, en#