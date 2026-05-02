La trata en Galicia: de prostitutas para clubes y pisos a empleadas domésticas 24 horas al día

Fina Ulloa
Fina Ulloa OURENSE / LA VOZ

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Rosa Seara, de la Policía Nacional, y Aser Moreiro, de la Guardia Civil
Rosa Seara, de la Policía Nacional, y Aser Moreiro, de la Guardia Civil Miguel Villar

Miembros de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y de la Policía Judicial de la Guardia Civil llevan el peso de las investigaciones de explotación sexual y laboral

03 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El 7 de abril la Policía Nacional detenía a cuatro personas por delitos de trata de seres humanos y contra la salud pública por explotar sexualmente a varias mujeres en el club El Descanso, en

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