Solicitan al Gobierno el indulto para el maquinista del Alvia: «Pidió perdón a las víctimas»

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, antes de asistir a una de las jornadas del juicio del Alvia Sandra Alonso

Tras la sentencia de apelación la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, el maquinista del Alvia accidentado en Santiago en el 2013, Francisco José Garzón Amo, ha vuelto a quedar como el