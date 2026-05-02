Solicitan al Gobierno el indulto para el maquinista del Alvia: «Pidió perdón a las víctimas»

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, antes de asistir a una de las jornadas del juicio del Alvia
El maquinista, Francisco José Garzón Amo, antes de asistir a una de las jornadas del juicio del Alvia Sandra Alonso

Francisco Garzón fue condenado a dos años y medio de cárcel, por lo que podría ingresar en prisión. Firmas de todos los ámbitos avalan la petición

02 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tras la sentencia de apelación la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, el maquinista del Alvia accidentado en Santiago en el 2013, Francisco José Garzón Amo, ha vuelto a quedar como el

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete