Solicitan al Gobierno el indulto para el maquinista del Alvia: «Pidió perdón a las víctimas»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Francisco Garzón fue condenado a dos años y medio de cárcel, por lo que podría ingresar en prisión. Firmas de todos los ámbitos avalan la petición02 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras la sentencia de apelación la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, el maquinista del Alvia accidentado en Santiago en el 2013, Francisco José Garzón Amo, ha vuelto a quedar como el#