Una ruta de trashumancia que rescata tradición e identidad en Os Ancares

Una decena de personas acompañó a los pastores en la travesía que realizan todos los años desde Piornedo hasta León en busca de los mejores pastos para el ganado LAURA LEIRAS

Una de las tradiciones más ancestrales revivió este sábado Os Ancares. Desde Piornedo, varios pastores y unas 30 vacas iniciaron la histórica subida hacia los pastos de altura, ya en la provincia de León, en