El PSdeG acusa a Candia de «comprar vontades» en Lugo y sopesa denunciar por otras vías

Pilar García Porto, Lara Méndez y Ana Abelleira, este sábado en la rueda de prensa en Lugo. Eliseo Trigo | EFE

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha acusado este sábado a la líder del PP de Lugo y candidata a hacerse con la alcaldía de la ciudad lucense mediante una moción de censura de «comprar vontades» con un «chorreo de cartos a colegas», utilizando básicamente recursos de la Xunta de Galicia. Esta operación, según la dirigente socialista, se habría iniciado ya hace cuatro años, cuando Candia anunció que optaría como cartel electoral a la alcaldía lucense, y los socialistas se reservan la opción de denunciar los hechos «por outras vías», en alusión velada a la judicial.

En una comparecencia de prensa, en la que estuvo acompañada por la diputada provincial Pilar García Porto y la teniente de alcalde lucense Ana Abelleira, Lara Méndez denunció el «uso fraudulento» de las instituciones por parte del PP, que lo haría utilizando diferentes empresas para fines que, en su opinión, resultan «cando menos, chamativos».

Y es que la también diputada socialista llamó la atención sobre el hecho de que Elena Candia no forme parte del Gobierno autonómico ni tenga responsabilidades ejecutivas, algo que, a su entender, «agrava aínda máis» ese uso fraudulento que denuncia . «Non é a responsable de xestionar ningunha consellería, nin a Axencia de Turismo de Galicia nin ningún outro organismo» , incidió Méndez, antes de señalar al jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, como «máximo responsable» por permitir hacer ese tipo de prácticas «irregulares» .

Descendiendo más al detalle, Lara Méndez se refirió especialmente a la «utilización» que se hace de la Axencia de Turismo de Galicia, cuya fiscalización por parte de la oposición «se está ralentizando todo o posible» en el Parlamento de Galicia. Abundó que hay un centenar de expedientes que reclamó, y que la Xunta se resiste a poner a su disposición, aunque anticipó que en algunos a los que los socialistas sí pudieron acceder «hai exemplos significativos» que enumeró, como el caso de una empresa «que cobra por organizar festas nas parroquias» , pero factura «en función de quen estea á fronte da comisión» y de su alineación o no con el PP.

En otro casos, dicha agencia autonómica «paga directamente orquestras» a través de compañías que nada tienen que ver con la realización de espectáculos. Citó, a modo de ejemplo, el caos de una empresa que se dedica a operaciones inmobiliarias y a la reparación de vehículos que traslada facturas por una actuación musical o el una contratación realizada «por parte dunha enxeñaría técnica de inspección e control» cuyo domicilio fiscal se sitúa en un piso cerrado. La Festa da Xuventude del barrio A Milagrosa, el mercado de Nadal o el torneo Lugo Debate son otros eventos que Méndez pone bajo sospecha.

«Dime a quen votas e direiche o que che toca. Iso é que o fai Candia», arguyó la dirigente socialista, que insistió en que podría pasar toda la mañana comentando expedientes de este supuesto uso fraudulento de recursos públicos, a los que añade también el organismo «Galicia Caridade», empleado por la aspirante popular a la alcaldía como una oportunidad «para conseguir os votos que non lle dan as urnas».

La denuncia del PSdeG se enmarca en el clima de tensión vivido en torno a la presentacion de una mociòn de censura en Lugo, que se debatirá el próximo día 7, y que permitirá al PP obtener la alcaldía de esta ciudad con el apoyo de una edil no adscrita María Reigosa, que accedió al Concello en la lista socialista.

Tras el tenso pleno vivido el pasado jueves, el PP está barajando presentar una denuncia por las «amenazas» recibidas por sus concejales y por la edil exsocialista María Reigosa, insultada por el público por haber apoyado la moción de censura que descabalgará al gobierno del PSOE y el BNG para darle la alcaldía a Elena Candia. Según los populares, los graves insultos dirigidos a sus miembros y a la concejala no adscrita durante el bronco pleno municipal del pasado jueves podrían ser constitutivos de delito, pues creen que las grabaciones de la sesión podrían ayudar a identificar a los manifestantes que vejaron a los ediles durante esas protestas.