«La bala que recibió mi padre nos atravesó a mi madre y a mí; rompió una familia»
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Maribel Lolo, hija de un policía gallego víctima de un atentado de ETA, exige saber quién lo condenó a 25 años en una silla de ruedas. «No me van a callar», dice03 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Yo nunca he tenido miedo porque siempre he considerado que el miedo es de cobardes. Y alzo la voz y la seguiré alzando». En el aniversario del atentado de ETA que dejó postrado en una#