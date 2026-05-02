«La bala que recibió mi padre nos atravesó a mi madre y a mí; rompió una familia»

Carlos Punzón
Carlos Punzón

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Maribel Lolo, vasca de nacimiento, se ha asentado en Pontevedra, donde abrió una floristería
Maribel Lolo, vasca de nacimiento, se ha asentado en Pontevedra, donde abrió una floristería SERGIO SUEIRO

Maribel Lolo, hija de un policía gallego víctima de un atentado de ETA, exige saber quién lo condenó a 25 años en una silla de ruedas. «No me van a callar», dice

03 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Yo nunca he tenido miedo porque siempre he considerado que el miedo es de cobardes. Y alzo la voz y la seguiré alzando». En el aniversario del atentado de ETA que dejó postrado en una

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