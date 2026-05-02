«La bala que recibió mi padre nos atravesó a mi madre y a mí; rompió una familia»

Maribel Lolo, vasca de nacimiento, se ha asentado en Pontevedra, donde abrió una floristería SERGIO SUEIRO

«Yo nunca he tenido miedo porque siempre he considerado que el miedo es de cobardes. Y alzo la voz y la seguiré alzando». En el aniversario del atentado de ETA que dejó postrado en una