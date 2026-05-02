Las agresiones a profesionales sanitarios se sancionarán desde hoy con entre 300 y 15.000 euros en Galicia

La modificación normativa protegerá también al personal encargado del transporte de enfermos o heridos. MARCOS MÍGUEZ

Una modificación legal que entra en vigor este sábado prevé sanciones de van de 300 a los 15.000 euros a los agresores de profesionales médicos, personal de enfermería y otros trabajadores del sistema de salud de Galicia, tanto del público como del privado. La medida se trata de una actualización de la Lei de Saúde del 2008 que ha sido publica hoy en el Boletín Oficial del Estado y que se ha extendido a todos los profesionales del sector, incluidos también los del transporte de enfermos o heridos.

La normativa señala que en el 2024 hubo 856 profesionales del sistema de salud en Galicia que denunciaron «algún tipo de violencia», de los cuales 516 «sufrieron agresiones verbales o gestuales» y 340 «experimentaron violencia física», recoge Efe.

Además, ese año hubo en los servicios de atención primaria y extrahospitalaria 511 «actos de violencia», señala el texto, acerca de las agresiones al personal del sistema de salud.

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Con la nueva normativa se perseguirá la violencia física o la ejercida por medios telemáticos por pacientes, familiares o acompañantes. Además, entre sus deberes se incluirá el respeto al honor y prestigio profesional del personal. El incumplimiento de esa obligación será considerado una infracción sanitaria. Además, se regularán las grabaciones de vídeo y sonido al personal médico en consulta. Los pacientes deberán solicitar permiso para hacerlas, en caso contrario se considerará rota la confianza médico-paciente, y el facultativo podrá solicitar que el usuario sea derivado a otro profesional haciéndolo constar en la historia clínica.

Las sanciones más leves serán las relativas a «la falta de respeto o el insulto a las autoridades sanitarias y sus agentes y a las profesionales o los profesionales» o bien las consistentes en tener «actos o conductas que alteren o perturben el desarrollo normal de la actividad asistencial o el funcionamiento ordinario de los centros sanitarios».

También se considerará infracción leve «la destrucción, menoscabo o deterioro de instalaciones», así como la de los «equipos de centros sanitarios o medios de transporte sanitario».

Entre las sanciones graves destacan «la resistencia, amenazas, coacción, acoso digital o ciberacoso, acoso psicológico y represalias a las autoridades sanitarias o sus agentes y a los profesionales o las profesionales» del sector, especialmente cuando se trate de casos de reincidencia.

Esas sanciones se podrán aplicar sin prejuicio de que las agresiones puedan ser denunciadas antes las autoridades por la vía judicial.