Pilar Fernández: la fiscala que regresa a Galicia por su conocimiento directo del territorio

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Pilar Fernández, en su despacho de Santiago, durante una entrevista para La Voz en el 2015.
Pilar Fernández, en su despacho de Santiago, durante una entrevista para La Voz en el 2015. SANDRA ALONSO

Quienes defienden su nombramiento como número dos de la Fiscalía gallega aseguran que nunca la benefició ser la mujer del exfiscal general García Ortiz

02 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Es muy buena en su trabajo. Lo hace con gran pasión y mucha dedicación». Quienes conocen de cerca a Pilar Fernández Pérez (Ourense, 1966), nueva teniente fiscal de Galicia, destacan de ella su experiencia en la

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