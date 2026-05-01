Pilar Fernández: la fiscala que regresa a Galicia por su conocimiento directo del territorio
REDACCIÓN / LA VOZ
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Quienes defienden su nombramiento como número dos de la Fiscalía gallega aseguran que nunca la benefició ser la mujer del exfiscal general García Ortiz02 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Es muy buena en su trabajo. Lo hace con gran pasión y mucha dedicación». Quienes conocen de cerca a Pilar Fernández Pérez (Ourense, 1966), nueva teniente fiscal de Galicia, destacan de ella su experiencia en la#