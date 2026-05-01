Pilar Fernández: la fiscala que regresa a Galicia por su conocimiento directo del territorio

Pilar Fernández, en su despacho de Santiago, durante una entrevista para La Voz en el 2015. SANDRA ALONSO

«Es muy buena en su trabajo. Lo hace con gran pasión y mucha dedicación». Quienes conocen de cerca a Pilar Fernández Pérez (Ourense, 1966), nueva teniente fiscal de Galicia, destacan de ella su experiencia en la