Los 24 presuntos narcos que crearon un imperio de la droga en Ferrol, sin juicio hasta 2027 y libres
FERROL / LA VOZ
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La operación Velutina desmanteló en el 2021 la mayor mafia de heroína de los últimos años, pero los responsables aún no fueron juzgados en un complejo proceso06 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Con espíritu cruel e invasivo, las avispas asiáticas destruyen las colmenas locales. Y así actuaba la mayor mafia de la heroína desmantelada en los últimos tiempos en Galicia: con conexiones con la mafia turco-kurda, esclavizando#