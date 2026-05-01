Los 24 presuntos narcos que crearon un imperio de la droga en Ferrol, sin juicio hasta 2027 y libres

Registro en el campamento de Río do Pozo (Narón), en el año 2021: la operación antidroga se realizó durante los tiempos de la pandemia. José Pardo

Con espíritu cruel e invasivo, las avispas asiáticas destruyen las colmenas locales. Y así actuaba la mayor mafia de la heroína desmantelada en los últimos tiempos en Galicia: con conexiones con la mafia turco-kurda, esclavizando