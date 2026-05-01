Los 24 presuntos narcos que crearon un imperio de la droga en Ferrol, sin juicio hasta 2027 y libres

Patricia Hermida Torrente
Patricia Hermida FERROL / LA VOZ

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Registro en el campamento de Río do Pozo (Narón), en el año 2021: la operación antidroga se realizó durante los tiempos de la pandemia.
Registro en el campamento de Río do Pozo (Narón), en el año 2021: la operación antidroga se realizó durante los tiempos de la pandemia. José Pardo

La operación Velutina desmanteló en el 2021 la mayor mafia de heroína de los últimos años, pero los responsables aún no fueron juzgados en un complejo proceso

06 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Con espíritu cruel e invasivo, las avispas asiáticas destruyen las colmenas locales. Y así actuaba la mayor mafia de la heroína desmantelada en los últimos tiempos en Galicia: con conexiones con la mafia turco-kurda, esclavizando

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