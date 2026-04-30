Las víctimas de Angrois piden anular la absolución del alto cargo del ADIF: «Según la sentencia, nadie tendría competencias en seguridad ferroviaria»

Víctimas del accidente de Angrois, en una concentración en enero ante la Audiencia Provincial de A Coruña CESAR QUIAN

Tras el mazazo que supuso para las víctimas del Alvia la sentencia de apelación que absolvía en enero al exdirector de Seguridad en el ADIF, Andrés Cortabitarte, la plataforma que vela por los intereses de los afectados por el accidente ferroviario de Angrois ha presentado ante la Audiencia Provincial de A Coruña el último cartucho legal posible ante una sentencia que es firme: un incidente de nulidad de las actuaciones que trata de demostrar que el fallo firmado por dos magistradas, cuestionado por el voto particular de una tercera, supone un menoscabo de los derechos fundamentales para aspirar a un proceso judicial justo. Esta impugnación de la sentencia, que mantiene la condena de dos años y medio de cárcel para el maquinista del Alvia, se basa en tres pilares argumentales: falta de motivación, falta de coherencia con los hechos declarados probados y extralimitación en la valoración de la prueba. En base a todos ellos solicitan a la sección sexta que promovió el fallo que anule la parte de la sentencia en la que se decreta la absolución de Cortabitarte, el excargo del ADIF que las víctimas consideran como garante fallido de la seguridad en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, donde se produjo el accidente que causó la muerte a 80 personas, en una curva, la de Angrois, desnuda de sistemas de seguridad pese a estar instalado el ERTMS en casi la totalidad del trazado.

Así, la representación legal de la plataforma de víctimas, el abogado Manuel Alonso Ferrezuelo, considera que la absolución del alto cargo y por tanto del ADIF como responsable civil no está lo suficientemente argumentada. Como el recurso presentado por el otro maquinista que viajaba en el Alvia accidentado en Angrois, se incide en la incongruencia de que, con los mismos hechos probados de la sentencia en primera instancia, que condenó a Cortabitarte a dos años y medio de cárcel, se decide librar al alto cargo técnico de toda culpa penal. «Nos encontramos ante una resolución que, partiendo de unos mismos hechos que la sentencia de instancia, alcanza un resultado distinto sin una justificación o explicación suficiente, lo que genera una indefensión ante el procedimiento judicial», alegan en el escrito presentado este jueves ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Así, la primera sentencia asume que no se cumplió la obligación normativa y técnica de evaluar los riesgos, especialmente la posibilidad de fallo humano en la reducción de velocidad para tomar la curva de Angrois. También otorga el papel de garante de la seguridad a Cortabitarte y que, de haberse realizado el análisis de peligros potenciales, se habrían tomado medidas para reconducir un eventual exceso de velocidad. El representante de las víctimas en el proceso judicial considera que la sentencia de apelación asume, «de manera completamente irrazonada», que no hay ningún incumplimiento normativo que pueda ser achacable al responsable de la seguridad del administrador ferroviario. De hecho, inciden en que el fallo niega que las acciones omitidas hubieran evitado el resultado, pero sin motivar esta afirmación, «lo cual resulta absolutamente inaceptable», pues en ningún momento se combaten los «extensos y fundados razonamientos» de la sentencia del Juzgado de lo Penal número de 2 de Santiago.

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La sección sexta de la Audiencia asume que no se probó «con la debida certeza que su ámbito funcional [el de Cortabitarte] lo colocara en una posición de garante específico respecto del riesgo ocurrido y que determinó los resultados». Para las víctimas, sin embargo, esta interpretación no es razonable, «pues en base a la misma nadie en una organización como el ADIF tendría la competencia sobre la seguridad en la circulación». «La conclusión es clara: si no se atribuye una competencia concreta a nadie en concreto, entonces nadie es responsable».

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Cuando la sentencia firme alega que Cortabitarte no omitió ninguna acción obligada, esta afirmación choca con el relato de hechos probados en primera instancia, que permanecen intactos para llegar a conclusiones antagónicas, como recordó la magistrada Marta Canales Gante en su voto particular contra la decisión mayoritaria de la sala. En este sentido, constatan que el fallo supone una extralimitación en la valoración de la prueba, pues la interpreta de nuevo en lugar de analizar si el juzgado de primera instancia emitió un razonamiento lógico y coherente, frente al pronunciamiento «irracional y arbitrario» de la Audiencia.