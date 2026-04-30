Sube el seguimiento de la huelga de médicos en Galicia en la cuarta jornada de paro semanal

Protestas de los médicos este jueves en el Chuac Indhilet Leones

El tercer paro semanal convocado en toda España por el comité de huelga de los médicos en contra del estatuto marco diseñado por el Ministerio de Sanidad llega a su cuarta jornada consecutiva con una subida de la participación en Galicia. Según datos aportados por la Consellería de Sanidade, el seguimiento este jueves alcanza el 19,6 % en el conjunto de los centros sanitarios gallegos, un punto y medio más que el miércoles.

Centrándose solo en la actividad hospitalaria, el porcentaje de seguimiento de hoy sube hasta rozar el 26,2 %, abanderado por los siete grandes hospitales del Sergas, en los que, durante el turno de mañana, ha hecho huelga el 27 % del personal.

Igual que en la jornada anterior, destaca la amplia participación en la huelga por parte de la plantilla del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), con casi un 36 %. En el complejo hospitalario de Pontevedra estuvo en el 27,8 %; en el coruñés (CHUAC) fue del 26,4 %; en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), del 25,4 %; en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), del 25,1 %; en el de Ourense (CHUO), del 21,3 %; mientras que el seguimiento en el complejo ferrolano fue del 18,8 %.

En el conjunto de los hospitales comarcales la cifra de participación queda en un 17,7 %, destacando el alto seguimiento de la huelga en el Hospital do Salnés (27,4 %) y en el de Barbanza (22,1 %), y en el extremo contrario, el 3,3 % del Hospital Público do Barco de Valdeorras.

Menos incidencia en atención primaria

Un día más, la afectación de la huelga ha sido baja en el nivel de atención primaria, rondando el 2,75 %, ligeramente más alta que la del miércoles y con especial incidencia en el área sanitaria de Vigo, donde el seguimiento se eleva al 6,4 %.

En lo que toca a entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la empresa pública de servicios sanitarios Galaria, el seguimiento en el turno de mañana fue del 1,2 %.

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Las protestas y paros, que se vienen convocando de manera intermitente desde el mes de diciembre, primero con paros en días puntuales y desde febrero con huelgas semanales cada mes, buscan echar un pulso al Ministerio de Sanidad tras el borrador de estatuto marco para los profesionales sanitarios presentado por el departamento que encabeza Mónica García y que no convence a los médicos, que aspiran a tener un estatuto propio y diferenciado del resto de personal de sanidad, además de exigir mejoras relacionadas con la reducción efectiva de la jornada ordinaria para acercarse al resto de colectivos de los servicios de salud.

Los facultativos también quieren poner fin a las guardias de 24 horas continuadas, hacer voluntarias y mejor retribuidas las horas fuera de jornada ordinaria y que los excesos de jornada computen para la jubilación anticipada, entre otras cuestiones.