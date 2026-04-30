Ribas de Sil, el primer concello de Galicia que se encarga de gestionar un monte comunal

As Portas es una de las aldeas a las que pertenece el monte comunal que gestionará Ribas de Sil CARLOS RUEDA

El pleno del ayuntamiento lucense de Ribas de Sil aprobó esta semana el presupuesto municipal para este año, en el que se ha incluido por primera vez una partida destinada a gestionar el monte comunal de A Escrita, Moá y Cerengo. Según explica el alcalde Roberto Castro, el concello ya aceptó asumir esta gestión en febrero del año pasado, lo que lo convierte en el primero de Galicia en adoptar esta medida. «Pero ata agora non se puido levar á práctica porque levou moito tempo completar os trámites, que son complicados», señala el regidor. «A Xunta propuxo esta solución a outros concellos, pero nós somos os primeiros en aprobala», agrega.

El monte comunal, repartido entre las parroquias de Soutordei y San Clodio de Ribas de Sil, ocupa una superficie de 550 hectáreas. El hecho de que el gobierno municipal de Ribas de Sil decidiese asumir la gestión cautelar de este espacio —mediante un acuerdo con la Dirección Xeral de Montes— se debe a que el monte comunal se quedó sin comuneros desde que el último de ellos falleció hace unos cuatro años. Las aldeas a las que pertenece el monte comunal —Louxadelas, As Portas, A Fraga, A Pómez, Filgueira y Cabanelas— no tienen en la actualidad ningún vecino. «No momento en que volva haber tres comuneiros poderase formar unha comunidade que se faga cargo da xestión do monte comunal, pero ata entón será o Concello quen se ocupe diso», apunta el alcalde. La partida destinada a este cometido, de 88.782,48 euros, se ha incorporado a los presupuestos municipales, que pasan así a ser los más elevados de la historia del ayuntamiento, con un total de 2.033.300 euros. «Isto supón un incremento dun 45% con respecto ao orzamento do ano pasado», precisa Roberto Castro.

Diversas procedencias

Los fondos con que cuenta actualmente la comunidad de montes de A Escrita, Moá e Cerengo, apunta por otro lado el alcalde, tienen diversos orígenes. Unos 63.000 euros que proceden de una corta de árboles estaban retenidos por la Xunta. A ello se suman los ingresos por el alquiler de una cantera, que suman unos 17.000 euros, y otros 9.000 que figuran en la cuenta de la comunidad. Todo este dinero, apunta Castro, se destinará a financiar actuaciones de mejora en el propio monte comunal. «Segundo a normativa legal, o Concello está obrigado a investir unha parte dos ingresos xerados polo monte comunal no propio monte e outra parte sería de libre disposición, pero decidimos destinar eses cartos de forma íntegra a mellorar as condicións deste territorio para axudar a que a xente se anime a vivir nel e a fixar poboación», comenta.

La primera actuación prevista en el monte comunal, dice por otra parte el alcalde, consistirá en encargar un trabajo de deslinde para delimitar claramente su territorio, algo que no se había hecho hasta ahora. «Pero tamén buscaremos formas para mellorar as infraestruturas locais e exploraremos diferentes vías para que estes terreos poidan xerar un beneficio económico, como por exemplo mediante a cría de gando caprino», apunta el alcalde. El Ayuntamiento de Ribas de Sil, añade, también está abierto a que el monte comunal se utilice para proyectos experimentales encaminados a potenciar el aprovechamiento económico del medio rural. Todas las actuaciones que lleve a cabo el Ayuntamiento mientras se encargue de la gestión de los terrenos, dice por otro lado el alcalde, deberán ser respetadas por los futuros comuneros cuando se vuelva a constituir una comunidad de montes.

Roberto Castro recalca que el Ayuntamiento se ocupará temporalmente de la gestión del monte comunal, pero que los terrenos siguen siendo una propiedad privada. «Isto é unha dificultade engadida e unha competencia que é impropia dun concello, porque supón aplicar a xestión municipal a uns terreos que non son de propiedade pública, pero imos aproveitar a situación para intentar que estas terras sexan atractivas e tratar de que se instalen novos veciños», indica el alcalde.