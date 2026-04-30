El PP y Reigosa ya se imponen al gobierno local de Lugo antes de la moción de censura

Imagen de un momento del pleno ordinario celebrado en Lugo. Óscar Cela

El bipartito del Concello de Lugo, PSOE y BNG, gobierna formalmente pero este jueves pudo constatar que su futuro tiene fecha de caducidad: el 7 de mayo, con la moción de censura que firmaron el PP de Elena Candia y la exsocialista María Reigosa. El pleno ordinario celebrado ayer fue un ensayo del clima político que habrá hasta las elecciones del 23 de mayo del 2027: la nueva mayoría de 13 votos a favor del PP y la exsocialista María Reigosa frente a 12 votos del aún bipartito, la rotura de puentes de diálogo entre los dos frentes del pleno, la tensión de los debates, y las alusiones, en ocasiones personales, de los ediles. A todo ello, se le suman los conflictos que hubo al inicio del pleno que provocaron interrupciones e insultos a María Reigosa. Está por ver cómo será gestionado este escenario por el nuevo gobierno.

La moción de censura planeó en cada uno de los debates, con frases cruzadas y afeando comportamientos. Solo la bienvenida a la nueva concejala socialista, Eugenia Iglesias, o las alusiones cariñosas de ediles del PSOE y del BNG a la fallecida Olga López Racamonde, fueron lo único amable en un pleno donde se cortaba la tensión y con momentos poco amables.

El alcalde, Miguel Fernández, sabía que afrontaba su último pleno ordinario. A Reigosa nunca la citó por su nombre, siempre le dio la palabra como «señora non adscrita», mientras que a los ediles del PP los citó por su nombre). Más allá del conflicto y los insultos iniciales del público a la edila exsocialista, el pleno tuvo varios momentos de enfrentamientos. El más fuerte se vivió entre Antonio Ameijide y el alcalde, que tuvo que llamar la atención al popular para que se ajustase al debate de una moción sobre el canon del agua, mientras que el popular acusaba al regidor de impedirle su derecho de palabra: «A chulería xa bastou por hoxe», le espetó Ameijide al regidor, que se contuvo para no expulsarlo.

El canon del agua

Sobre el debate del canon, una moción del PSOE en la que instaba a la Xunta a que invirtiese dinero de este tributo en las parroquias de Lugo, el PP y Reigosa la tumbaron. El futuro gobierno señaló que se trata de un canon que se aplica para favorecer las inversiones en concellos con pocos recursos. El bipartito, que perdió la votación, recordó que Lugo ha pagado 15 millones de este canon y no ha recibido nada, cuando, como dijo el nacionalista Rubén Arroxo, «dubido que no Estado haxa un concello como Lugo cunha extensión tan grande de zona rural, polo que non pedimos que revirtan os 15 millóns, pero 0 euros?».

Eugenia Iglesias tomó posesión. El grupo del PSOE ya tiene siete concejales con la entrada de la número 14 de la lista, Eugenia Iglesias, que sustituye a la fallecida Olga López Racamonde. Ediles de los tres grupos le dieron la bienvenida y reconocieron que llegaba en un momento complicado Óscar Cela

Duelo Candia-Bustos

Otro momento tenso se vivió en las interpelaciones entre la futura alcaldesa y el edil de Urbanismo, Jorge Bustos. Candia reclamó la mejora del Parque Marcos Cela, como ejemplo de la mala gestión del bipartito, y usaba el nombre del edil fallecido en el 2004: «Seguro que todos lembramos con afecto a Marcos Cela (...) un home bo e xeneroso, e en cambio é vergoñento como teñen o parque, o reflexo de como honran ás persoas desta cidade».

Bustos le contestó señalando que se estaban realizando las mejoras permanentes, recordando que es un parque que por su ubicación y orografía apenas se usa en el invierno, para luego afear a la popular Candia: «Primeiro atenda, e logo me contesta, porque fai un discurso dantesco e teatralizado, e non me atendeu nada do que lle dixen porque está a falar polo móbil». Candia no se quedó atrás y le espetó: «Vostede parece que levita, en vez de pasear polas rúas. A política fíxolle unha transformación negativa. A humildade é unha gran conselleira». Este debate lo cerró el alcalde, en su única intervención fuera de las relacionadas con la gestión del pleno: «Vivir para ver, a señora Candia falando de Marcos Cela».

«¿Tú también, Reigosa?»

En un pleno donde Candia sacó una famosa frase atribuida a Sócrates («Cando se perde o debate, a calumnia convértese na ferramenta do perdedor»), hubo un momento llamativo y que afearon los populares. Fue cuando el socialista Waldir Sinisterra adaptaba la frase de Julio César a Bruto, en la obra de Shakespeare, y que representa la máxima expresión de traición de alguien cercano: «A pesar de tu valía, ¿tú también, Reigosa)

Los únicos acuerdos fueron en dos temas que ya están en marcha

Solo hubo dos mociones que tuvieron la unanimidad de los 25 ediles. Fueron propuestas del PP que el gobierno local ya explicó que estaban en marcha con diferentes trámites administrativos. Una moción era la petición para conseguir por fin la pavimentación del conocido como «leirapárking», una vez que ya está aprobado el 5 % pendiente del PXOM que siempre impidió su asfalto. El popular Antonio Ameijide aprovechó para lanzar dardos contra la federación vecinal que ayer acudió a protestar contra la moción de censura y que en su momento luchó porque hubiese un aparcamiento gratuito ante las elevadas tarifas que tenía el HULA.

El edil del BNG, Alex Penas, explicó que las obras ya estaban adjudicadas y que se esperaba a la llegada del verano, con el buen tiempo, para pavimentar el primer aparcamiento gratuito que se hizo en el mandato de Lara Méndez (luego se abrió otro más grande y que tiene mejor capa de rodadura).

La otra propuesta del PP — defendida por el futuro concejal de Urbanismo, Ramón Cabarcos— votada a favor fue la de crear una acera segura que pueda unir el barrio de A Ponte con el cementerio de San Froilán. El teniente de Alcalde, Rubén Arroxo, explicó que se hizo un estudio en el 2025 donde se determinó que no había ancho suficiente para tener una vías de dos carriles y una acera, por lo que será necesario acometer la expropiación «de numerosas parcelas, un proceso complexo ao haber numerosos propietarios».