Qué hacer en Galicia: Apúntate a la newsletter y recibe la agenda del fin de semana

El Ministerio de Justicia activa en Galicia su portal digital para hacer trámites judiciales desde el móvil

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Captura de la página de inicio de la aplicación Carpeta Justicia.
Captura de la página de inicio de la aplicación Carpeta Justicia.

La aplicación Carpeta Justicia permite acceder a expedientes y señalamientos judiciales previa identificación con certificado electrónico o el sistema Clave

30 abr 2026 . Actualizado a las 12:09 h.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha activado la plataforma digital Carpeta Justicia en Galicia. Se trata de un portal web que permite consultar notificaciones, resoluciones o señalamientos de juicios, así como comprobar el estado de expedientes judiciales, descargar certificaciones, solicitar cita previa en registros civiles y en órganos judiciales o acceder a las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales desde el ordenador o desde un dispositivo móvil.

A través de la app en dispositivos móviles o de su página web (www.carpeta.justicia.es), ciudadanos, empresas, procuradores, abogados y graduados sociales, pueden realizar múltiples gestiones sin desplazamientos y en el momento en el que lo necesiten. Su puesta en marcha en Galicia es fruto de la colaboración entre el Gobierno y la Xunta, que el pasado mes de noviembre ya firmaron un convenio por el que el ministerio cede soluciones tecnológicas a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para impulsar la digitalización de este servicio público.

Al acceder a la web o a la aplicación Carpeta Justicia, el usuario puede solicitar certificados de nacimiento, de antecedentes penales, de matrimonio, de defunción o de últimas voluntades. También puede consultar señalamientos judiciales, apoderamientos, edictos judiciales y acceder a expedientes judiciales en los que esté o haya estado inmerso. El programa también permite el acceso a juicios y a documentos notariales.

La Carpeta Justicia ya estaba disponible en las comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Islas Baleares y Ceuta y Melilla), así como en la Comunidad de Madrid y Cantabria. Asimismo, el Principado de Asturias y La Rioja están parcialmente incorporadas al sistema. En total, la plataforma del Ministerio de Justicia ya da cobertura a cerca del 45 % de la población española y pronto se activará en otras comunidades autónomas.

Más en La Voz

Según los datos del ministerio, Carpeta Justicia supera ya los 700.000 usuarios únicos, de los cuales más de 58.000 (8,4 %) son profesionales del ámbito judicial. Esto supone que más del 34 % de los profesionales en activo utilizan ya la plataforma para facilitar sus gestiones. El grado de uso es especialmente destacado entre los procuradores (90,8 %), los abogados (32 %) y los graduados sociales (24 %). Además, en los últimos 15 meses, más de 400.000 nuevos usuarios se han incorporado a esta herramienta, lo que representa un incremento del 133 %.

Respecto a la aplicación móvil de Carpeta Justicia, registra ya más de 68.000 descargas desde su arranque, facilitando así el acceso a sus servicios desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. El despliegue de esta herramienta se enmarca en la estrategia de digitalización de la Justicia impulsada desde el ministerio para garantizar un servicio público más moderno, ágil, eficiente y cercano.