Los gallegos residentes en el extranjero también tendrán derecho al Carné+65 cuando viajen a Galicia

Fabiola García en su encuentro con la colectividad gallega en Montevideo

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, avanzó durante la segunda jornada de su viaje institucional a América Latina que la Xunta extenderá el Carné +65 a los gallegos residentes en el exterior para que puedan disfrutar de sus ventajas cuando viajen a Galicia. Actualmente más de 900 establecimientos de toda Galicia están adheridos a este programa, que tiene entre sus objetivos favorecer el envejecimiento activo y saludable. En estos locales, los mayores pueden contar con descuentos, ofertas o promociones en diferentes productos y servicios relacionados con la salud y el bienestar, así como el ocio y la restauración.

Así lo explicó García en un encuentro con la colectividad gallega que reside en Montevideo, donde estuvo acompañada de la delegada de la Xunta en Uruguay, Elvira Domínguez. En el acto participó también, a través de un vídeo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que envió un cariñoso saludo a toda la comunidad gallega en el país, al tiempo que les agradeció «ser os mellores embaixadores de Galicia no Uruguai». Además, les recordó que tienen abiertas las puertas «da súa terra e da súa casa» para volver y, aseguró, contarán siempre con el apoyo del Gobierno gallego.

Durante el encuentro con la colectividad, la conselleira también puso en valor la apuesta del Gobierno gallego por darle facilidades a las personas mayores de cara a que puedan elegir donde pasar esta etapa de sus vidas. En este sentido, destacó iniciativas «pioneiras» como el Bono Coidado no Fogar, que actualmente perciben 38.000 gallegos, con el objetivo de llegar a las 50.000 al final de esta legislatura. Recordó también los proyectos diseñados específicamente para el rural, como la red de Casas do Maior, que cuenta ya con 160 recursos de atención diurna activos. Fabiola García también hizo hincapié en la apuesta de la Xunta por el envejecimiento activo, con programas como Benestar en Balnearios, las iniciativas diseñadas en colaboración con las universidades, las Aulas Sénior, o el programa Xuntos polo Nadal.

En cuanto a las medidas impulsadas para las familias, la conselleira de Política Social destacó la gratuidad total de las escuelas infantiles de cero a tres años, la red de casas nido en el rural o el Bono Concilia Familia, que el año pasado recibieron 15.000 hogares.