Concha Pombo: «A pluralidade nos medios públicos non é a traslación mecánica da representación do Parlamento»
A directora da Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia defende no Parlamento o crecemento da audiencia nunha comparecencia na que o BNG volveu denunciar o uso da tele e da radio pública en favor do PP30 abr 2026 . Actualizado a las 13:55 h.
Concha Pombo, a directora da Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), antiga CRTVG, defendeu hoxe na Cámara galega que a pluralidade nos medios públicos non consiste en facer «unha traslación mecánica da representación do Parlamento». A responsable de ente respondía así ás críticas do deputado do BNG, Iago Suárez, que lamentouse da constante coincidencia de opinións en favor do PP nos programas e denunciou a ausencia de voces que cuestionen o discurso dominante. Pombo, que lembrou que a Radio Galega é a máis escoitada, defendou a independencia de todos os que participan nos programas. «O faladoiro non é o Parlamento e os seus representantes non son deputados», insistiu a directora nunha comisión na que a representante do grupo maioritario da Cámara, Carmen Pomar, felicitou á corporación e aos seus directivos polos últimos resultados do EGM, que sitúan á TVG como a canle máis vista. «Veñen a rirse dos xornalistas e dos tertulianos e repiten a falsidade de que os galegos lle dan as costas á nosa tele, mentres calan co que está a acontecer na RTVE», sostivo a deputada do PP.
A viceportavoz do BNG, Olalla Rodil, lembrou que os medios públicos galegos teñen cada vez menos audiencia e acusou a Pombo de ter os peores datos de audiencia da historia. Para o BNG, isto ten que ver coa baixa calidade da programación e a ausencia total de pluralismo. Datos que foron rebatidos pola directora, que insistiu que a TVG ten un 20 % de cota de pantalla como canle máis vista. Pombo tamén falou da crecente presenza nas redes sociais, con 2,6 millóns de seguidores nas contas da corporación. «A cidadanía galega valora os nosos medios tanto nos novos formatos como nos tradicionais», argumentou a directora da CSAG.
Cambio de modelo
Concha Pombo tamén asegurou este xoves que a operación do cambio de nome da Corporación Radio e Televisión de Galicia e da súa conversión en CSAG non supuxo un custo significativo, xa que non foi un cambio inmediato senón que está a ser unha «adaptación progresiva e orgánica». Así o sinalou despois de que a deputada do PSdeG, Silvia Longueira, denunciase que non existe «ningún dato público e transparente» do diñeiro investido no cambio de identidade corporativa a pesar de que este tipo de operacións «non son precisamente baratas». Ante a negativa da responsable da CSAG a dar un dato concreto, a socialista acusou á CSAG de «ocultar onde se inviste o diñeiro público».
Pola súa banda, Pombo insistiu en que non se pode dar unha resposta concreta cando se nos pregunta o custo exacto; porque «non estamos ante unha factura». Segundo a responsable da CSAG, polo momento, non se leva a cabo un «rebranding intensivo porque non hai necesidade de reformular a marca» xa que «CRTVG ou Radio Galega son marcas consolidadas e profundamente arraigadas, así como a cor turquesa que empregamos».