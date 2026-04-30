El BNG acusa a la Xunta de segregar por origen a menores migrantes y califica al Goberno de Rueda de «racista e cruel»
GALICIA
La diputada Ariadna Fernández alerta de que el sistema de protección gallego está saturado desde hace mucho tiempo30 abr 2026 . Actualizado a las 16:45 h.
La diputada del Bloque Nacionalista Galego, Ariadna Fernández, ha denunciado en el Parlamento gallego que el Gobierno de Rueda está aplicando «medidas racistas» en la atención a los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a Galicia, al separarlos «polo seu lugar de procedencia e pola cor da súa pel». Fernández se refirió explícitamente a los casos de Monforte y Burela para criticar la creación de centros específicos para niños y niñas migrantes.
«Segregar por cuestión de orixe é racismo. Poden vostedes vestilo como queiran, pero están separando uns doutros», sentenció la diputada, quien también reprochó al Gobierno de Rueda que continúe con la «matraca» de que estos niños y niñas saturan el sistema de protección, porque el modelo vigente, dijo, lleva con problemas mucho tiempos como consecuencia del abandono y la infrafinanciación de la Xunta.
Fernández subrayó la obligación «moral e histórica» de proteger estos chicos, que llegan escapando de situaciones que a ninguno de nosotros le gustaría vivir y que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. En este sentido, criticó que la Xunta se negara inicialmente a prestar solidaridad a Canarias y que ahora culpe a niños que llegan en cayuco de su propio maltrato al sistema, una actitud que calificó de «cruel e triste».
La diputada del BNG exigió a la Consellería de Política Social que asuma sus responsabilidades y abandone «a falsa idea de que existe unha ameaza». Para eso, reclamó más recursos, más plazas públicas, más familias acogedoras y transparencia en los datos, porque las últimas cifras oficiales, recordó, son del 2023.