El BNG acusa a la Xunta de segregar por origen a menores migrantes y califica al Goberno de Rueda de «racista e cruel»

Ariadna Fernández, portavoz de Infancia del BnG en el Parlamento. BNG

La diputada del Bloque Nacionalista Galego, Ariadna Fernández, ha denunciado en el Parlamento gallego que el Gobierno de Rueda está aplicando «medidas racistas» en la atención a los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a Galicia, al separarlos «polo seu lugar de procedencia e pola cor da súa pel». Fernández se refirió explícitamente a los casos de Monforte y Burela para criticar la creación de centros específicos para niños y niñas migrantes.

«Segregar por cuestión de orixe é racismo. Poden vostedes vestilo como queiran, pero están separando uns doutros», sentenció la diputada, quien también reprochó al Gobierno de Rueda que continúe con la «matraca» de que estos niños y niñas saturan el sistema de protección, porque el modelo vigente, dijo, lleva con problemas mucho tiempos como consecuencia del abandono y la infrafinanciación de la Xunta.

Fernández subrayó la obligación «moral e histórica» de proteger estos chicos, que llegan escapando de situaciones que a ninguno de nosotros le gustaría vivir y que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. En este sentido, criticó que la Xunta se negara inicialmente a prestar solidaridad a Canarias y que ahora culpe a niños que llegan en cayuco de su propio maltrato al sistema, una actitud que calificó de «cruel e triste».

La diputada del BNG exigió a la Consellería de Política Social que asuma sus responsabilidades y abandone «a falsa idea de que existe unha ameaza». Para eso, reclamó más recursos, más plazas públicas, más familias acogedoras y transparencia en los datos, porque las últimas cifras oficiales, recordó, son del 2023.