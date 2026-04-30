La avería de un tren en Ourense provoca retrasos de más de una hora en la línea Galicia-Madrid

Puente del ferrocarril en Ourense, donde se produjo la incidencia de este jueves, en una imagen de archivo. PILI PROL

La avería de un tren en Ourense provocó en la tarde de este jueves retrasos de más de una hora en los convoyes que circulan entre Galicia y Madrid. Aunque la incidencia se solventó pasadas las cinco de la tarde, según informó el ADIF, la normalidad aún no se ha restablecido por completo en la circulación. Un tren Avlo que circula desde A Coruña con destino Madrid acumula, por ejemplo, una demora de una hora y veinte minutos. No llegará a la capital española hasta las 21.12 horas, cuando debía hacerlo a las 19.51 horas.

«Debido a la avería de un tren en Ourense se pueden producir retrasos y detenciones momentáneas en los trenes de la línea de alta velocidad que une Madrid con Galicia», indicó el administrador ferroviario alrededor de las cuatro de la tarde. La avería obligó al tren a detenerse en el puente del río Miño al sur de Ourense, en un tramo de vía única de 17 kilómetros que une a la ciudad de As Burgas con el intercambiador de ancho de Taboadela. «Una vez apartado el tren de la incidencia, se restablece la circulación con normalidad», anunciaba el ADIF pasadas las cinco de la tarde.

Como se puede apreciar en las imágenes de algunos usuarios en redes sociales, la incidencia obligó a detener también un tren Alvia, y pronto generó retrasos en el resto de convoyes que debían circular por la vía. A media tarde, la situación parecía haberse normalizado, y en torno a las ocho, los retrasos más significativos —al margen del Avlo A Coruña-Madrid de las 15.54 horas— superaban por poco los 20 minutos.