As probas para obter o certificado Celga de galego faranse entre o 23 de maio e o 6 de xuño
Os exames presenciais realizaranse en Santiago, Ponferrada e Madrid30 abr 2026 . Actualizado a las 12:58 h.
Os exames para obter os certificados de coñecemento do galego Celga, nos seus distintos niveis agás o 5, o máis alto, realizaranse entre o 23 de maio e o 6 de xuño, tal e como se publica no Diario Oficial de Galicia (DOG) deste xoves. Haberá tres sedes para as probas presenciais: Santiago, Ponferrada e Madrid, realizándose no mesmo día tanto a parte escrita como a oral.
En concreto, a cita para se examinar do Celga 4 nas tres sedes será o sábado 23 de maio para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido que comece polas letras que van da M á Z, e máis pola A, mentres que os restantes (apelidos da B á L) farán a proba o domingo 24.
As probas do Celga 3 tamén se celebrarán nas tres localidades, e serán o sábado 30 de maio para todas as persoas admitidas. mentres que o domingo 31 será o momento para os aspirantes a obter o Celga 2.
No que toca ao Celga 1, o certificado de nivel inicial, os exames realizaranse tan só en Santiago e serán o sábado 6 de xuño para todos os inscritos.
De xeito xeral, as probas comezarán ás 9 da mañá. Os candidatos deberán presentarse nos centros que lles correspondan coa antelación suficiente. En Madrid os exames serán na Casa de Galicia (rúa de Casado del Alisal 8), en Ponferrada faranse na Escola Oficial de Idiomas (vía Río Burbia sen número), e no caso de Santiago repartiranse en dous centros: o IES Antonio Fraguas (rúa de Londres 10) para os niveis 2, 3 e 4; e na Escola Galega de Administración Pública (rúa de Madrid 2) para o Celga 1.
As listaxes definitivas de admitidos, o lugar de exame, a porta de acceso e a aula asignada poden consultarse na web da Secretaría Xeral da Lingua. En canto ao horario da proba oral, publicarase no centro correspondente e na citada web, unha vez remate a proba escrita.