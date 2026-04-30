Alvedro corrige sobre la marcha el desconcierto inicial como el gran nodo aéreo de Galicia

Elena Silveira
E. Silveira A CORUÑA / LA VOZ

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Imagen de las obras en el aeropuerto de Lavacolla
Imagen de las obras en el aeropuerto de Lavacolla Paco Rodríguez

El aeropuerto de A Coruña aborda, una semana después del cierre de Lavacolla, mejoras en la información al viajero y una mayor coordinación en transporte y operativa

30 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El aeropuerto de A Coruña afronta desde hace una semana una situación extraordinaria: ejercer como principal puerta de entrada aérea de Galicia tras el cierre de la terminal de Santiago por las obras de pavimentación

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