La acusación particular pide once años de prisión para Jácome

Gonzalo Pérez Jácome, llegando a un pleno del Concello de Ourense. MIGUEL VILLAR

El juez que investiga a Gonzalo Pérez Jácome por compatibilizar su sueldo público del Concello de Ourense con sus actividades privadas sin pedir la autorización del Pleno cerró la instrucción del caso imputando al regidor un delito continuado de prevaricación. Sin embargo, la acusación particular, ejercida por Telmo Ucha, exconcejal de Democracia Ourensana, ha planteado un recurso para pedir que sea procesado también por malversación y falsedad documental.

En esa línea va también el escrito de acusación presentado por el exedil, que pide la apertura de juicio oral contra Jácome señalando esos tres delitos. Además de compatibilizar ingresos públicos y privados, lo acusa de ocultar 18 propiedades inmobiliarias en sus declaraciones de bienes. Solicita una pena total de 11 años y 6 meses de prisión y otra de 35 años de inhabilitación.