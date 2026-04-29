El Congreso intentará tener lista la ponencia del traspaso de la AP-9 para mayo

Vista del peaje de Fene, en la autopista AP-9. JOSE PARDO

Los grupos parlamentarios que forman la ponencia sobre la ley de traspaso de la AP-9 constituida hace un mes en el Congreso procurarán tener antes de que acabe mayo un texto que se pueda proceder a aprobar. Aunque la reunión se celebró a puerta cerrada, diputados gallegos como el popular Celso Delgado o el nacionalista Néstor Rego informaron sobre el encuentro.

Rego explicó que el Bloque no presentará enmiendas, pues defiende que el texto que salga de la ponencia del Congreso respete el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia. En la misma línea se expresó Delgado, que reclamó al grupo socialista y al grupo parlamentario de Sumar que retiren sus enmiendas para seguir avanzando y respetar así la literalidad de lo acordado en la Cámara gallega.

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Según lo aprobado por unanimidad hasta en cuatro ocasiones en O Hórreo, deberá transferirse tanto la titularidad de la AP-9 como su gestión. Ni PP ni BNG aceptarán enmiendas que no incluyan esa condición o que pretendan que la Administración gallega asuma cargas derivadas de los años en los que el Gobierno central ha sido titular de la autopista.

El Congreso de los Diputados celebró el pasado 26 de marzo la sesión constitutiva de la ponencia sobre la ley de traspaso de la AP-9, tras las críticas del PPdeG y el BNG por el retraso tramitarla.