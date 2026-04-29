Pictogramas para mejorar la atención policial a las víctimas de delitos sexuales con dificultades de comunicación

Una muestra del cuaderno de pictogramas que utilizarán los policías Policía Nacional

Denunciar una situación de violencia nunca es fácil. Para nadie. Pero si además la víctima tiene dificultades de comunicación, por tener un trastorno del espectro autista o cualquier otra circunstancia, explicar lo sucedido puede convertirse casi en imposible. La Policía Nacional quiere romper esas barreras, y para ello ha presentado un nuevo sistema de comunicación basado un cuaderno de pictogramas que permitirá mejorar la atención a menores u otras personas con dificultades para comprender preguntas o expresarse. La iniciativa, presentada este miércoles en Zaragoza, ha sido desarrollada conjuntamente por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del cuerpo de policía y el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa.

¿En qué consiste esta herramienta? Se trata de un cuaderno o comunicador visual que incluye más de 700 pictogramas. A través de esas imágenes, las víctimas podrán expresar situaciones, emociones o hechos relevantes a través de las imágenes. Podrán, por ejemplo, señalar personas, lugares o cosas que han ocurrido. Visualizar y compartir si el agresor era un niño, un adolescente, un adulto o un anciano o cuál era su complexión. Si lo ocurrido tuvo lugar en una oficina, en un almacén, un colegio, un parque, una casa... Si tocó alguna parte de su cuerpo, cuándo y qué sucedió y muchos otros datos que facilitarán la recogida de información por parte de los agentes en una situación especialmente sensible, ayudando a que el denunciante también se sienta más seguro y pueda explicar lo ocurrido.

Una muestra del cuaderno de pictogramas que utilizarán los policías Policía Nacional

La herramienta es sencilla, pero permite romper barreras de comunicación dando respuesta a una realidad que, tal y como destacan desde la Policía Nacional, no siempre es visible: la de aquellas personas que, por diferentes circunstancias, encuentran barreras añadidas a la hora de denunciar o pedir ayuda ante una situación de violencia. «Con esta iniciativa, la Policía Nacional da un paso más en su compromiso con una atención más cercana, humana e inclusiva, reforzando un modelo de intervención que adapta sus recursos a las necesidades reales de las víctimas. El objetivo es garantizar que ninguna persona quede fuera del sistema de protección por tener dificultades de comunicación, asegurando una respuesta eficaz y accesible en situaciones de especial vulnerabilidad», destacan desde este cuerpo de seguridad.

Desde la UFAM Central se impulsará el uso de estos cuadernos con pictogramas en las 173 Unidades de Atención a Familia y Mujer repartidas por toda España.