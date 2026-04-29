¿Por qué es imposible un estatuto propio para los facultativos a nivel autonómico?
REDACCIÓN
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Desde la Consellería de Sanidade explican que atender esa reclamación exigiría cambiar la normativa estatal29 abr 2026 . Actualizado a las 20:41 h.
El diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga —formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges#