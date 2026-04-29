¿Por qué es imposible un estatuto propio para los facultativos a nivel autonómico?

la voz REDACCIÓN

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Manifestación de médicos por el estatuto marco en la Alameda de Santiago
Manifestación de médicos por el estatuto marco en la Alameda de Santiago Paco Rodríguez

Desde la Consellería de Sanidade explican que atender esa reclamación exigiría cambiar la normativa estatal

29 abr 2026 . Actualizado a las 20:41 h.

El diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga —formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges

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