¿Por qué es imposible un estatuto propio para los facultativos a nivel autonómico?

Manifestación de médicos por el estatuto marco en la Alameda de Santiago Paco Rodríguez

El diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga —formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges