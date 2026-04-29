Los dos primeros días de huelga médica obligaron a suspender ya 423 cirugías en Galicia

Concentración en el HULA en contra del estatuto marco, el pasado lunes Óscar Cela

La huelga de médicos en contra del estatuto marco del Gobierno central no solo mantiene una incidencia alta en Galicia sino que sube cada día. Este miércoles superó el 18 % de seguimiento y en los siete grandes hospitales rozó el 25 %. Destaca el Chuvi, en donde la secundaron el 31,3 % de los facultativos. Aunque el respaldo de los centros comarcales a este paro es menor, destaca siempre el caso del Hospital do Salnés, en donde el 26 % de los médicos pararon. En atención primaria, por el contrario, apenas se nota, con un 2,31 % de seguimiento.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por el gerente del Sergas, José Ramón Parada, se reunió de forma virtual con los responsables de las áreas sanitarias para valorar la incidencia de la huelga en la actividad asistencial. Cada día de paro obliga a cancelar de media entre 200 y 250 cirugías, entre 5.000 y 6.000 consultas hospitalarias, entre 1.000 y 1.500 en los centros de salud y más de 600 pruebas diagnósticas.

Entre los dos primeros días de esta semana ya se han tenido que posponer 423 operaciones, 10.828 consultas de hospital, 2.893 de primaria y 1.321 pruebas. Caamaño ha arremetido contra el inmovilismo del Gobierno central y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que pase xa a pantalla da ministra e tome medidas para solucionar esta desfeita que tanto dano esté facendo á sanidade de todo o país». Además, recordó, las demandas de los médicos implican a más ministerios, como Hacienda y Función Pública. La consellería se reúne este miércoles con uno de los sindicatos médicos de Galicia, O´Mega, y mañana con el otro, Simega, para tratar de mediar en este conflicto.