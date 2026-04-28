O Parlamento Europeo aproba a súa proposta negociadora do vindeiro orzamento da UE
Os eurodeputados galegos critican o intento de recorte dos fondos pesqueiros pola Comisión e poñen en valor a Cohesión ou a Transición Ecolóxica28 abr 2026 . Actualizado a las 20:35 h.
O Parlamento Europeo aprobou hoxe martes a súa postura respecto o novo Marco Financeiro Plurianual para o período 2028-2034, na que propón un aumento do 10 % máis que a Comisión respecto os fondos dispoñibles nese período. Eurodeputados galegos defenderon unha postura que pon en valor partidas relevantes para Galicia, como a pesca. Espérase aprobar o novo orzamento entre o Parlamento, a Comisión e o Consello a finais de ano.
A Eurocámara propón un gasto neses sete anos de 1,78 billóns de euros, o 1,27 % da Renda Nacional Bruta dos 27 Estados membros. O novo orzamento comunitario fusiona partidas importantes para Galicia, como a pesqueira, a agraria ou os fondos sociais e de cohesión, e cambia o seu reparto por plans de colaboración nacional e rexional. As Administracións rexionais e locais critican que eses plans reléganas a un rol secundario no reparto de cartos. En outubro do ano pasado, as comunidades autónomas asinaron a Declaración Galicia, baixo a presidencia galega da delegación española no Comité Europeo das Rexións, onde reivindican o seu papel fundamental nunha asignación eficiente dos cartos.
Amais, os eurodeputados alertaron dos riscos do reparto segundo indicadores de rendemento, un mecanismo xa empregado nos fondos NextGenerationEU que, segundo o informe aprobado, aumenta o risco de fraude, dobre financiamento e outros erros.
Os eurodeputados galegos Francisco Millán Mon (PP) e Nicolás González Casares (PSdG) participaron no debate sobre o novo orzamento comunitario. Millán Mon destacou como esta proposta contraataca os plans do Executivo comunitario de recortar nun 70% os fondos pesqueiros, mesmo propoñendo aumentalos un 20 %. «A pesca debe afrontar a descarbonización, a renovación da flota, o relevo xeracional, o descenso do consumo de peixe ou o elevado custe. Para afrontar eses desafíos cómpre contar coa financiación adecuada», explicou. O popular tamén valorou positivamente a postura do Parlamento sobre a política de Cohesión e a Defensa «nuns momentos nos que volta a Europa a pantasma da guerra», destacou o pontevedrés. Nicolás González Casares, pola súa parte, tildou de «cureña» a proposta orzamentaria da Comisión e criticou os seus recortes aos fondos sociais, pesqueiros ou medioambientais. «Cando o noso mundo arde por ditadores e autócratas, a resposta de Europa non pode ser un orzamento pensado para un mundo que xa non existe», expresou na súa intervención. O lalinés tamén pediu progresar na transición ecolóxica e a presenza europea no mundo.