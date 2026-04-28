PSOE y BNG reprueban en la Diputación la moción de censura de Lugo y piden una ley antitransfuguismo
Presentan en el pleno una moción de urgencia en la que se reprueba a Elena Candia y a María Reigosa y señalan que se quiere «alterar a vontade popular expresada nas urnas»28 abr 2026 . Actualizado a las 14:16 h.
Tanto PSOE como BNG están utilizando todas las armas democráticas para combatir la moción de censura que el PP de Elena Candia y la concejal exsocialista María Reigosa han presentado en el Concello de Lugo contra el bipartito que lidera el alcalde Miguel Fernández. El otro bipartito en el poder lucense, el de la Diputación, acaba de aprobar una moción de urgencia en el pleno que se celebró esta mañana de martes 28 de abril con el encabezamiento de «condenar o transfuguismo como instrumento para alterar a vontade popular expresada nas urnas». La moción, que primero tuvo que ser votada su urgencia para tenerla en consideración, incluye un preámbulo y siete puntos para oponerse a esta y otro tipo de censuras.
Antes de entrar al pleno, la presidenta provincial, la socialista Carmela López, explicó que «estamos en contra do transfuguismo, porque non é ética, nin democrática nin moral, e queremos reprobar á voceira do PP e a edila tránsfuga, e queremos unha lei que impida o transfugismo no país».
El texto de la moción de urgencia presentada y aprobada destaca que la censura de Candia y Reigosa «non se sustenta en ningunha causa política sobrevida, nin nunha denuncia de corrupción, nin nunha perda de confianza democrática constatable. Susténtase, exclusivamente, no voto de María Reigosa, unha concelleira que se presentou nas listas do PSdeG nas eleccións de 2023, abandonou o seu grupo e adquiriu a condición de non adscrita poucas semanas antes da operación. Trátase, polo tanto, de transfuguismo na súa expresión máis clara e literal».
El bipartito de la Diputación aclara que la moción de censura es un instrumento plenamente legal «e lexítimo do noso ordenamento democrático, pero non se pode utilizar de calquera xeito, nin a calquera prezo. Que algo sexa legal non significa que sexa honesto. E mercando vontades, moito menos. A democracia representativa sostense sobre un principio elemental, e é que a vontade popular expresada nas urnas constitúe a verdadeira fonte lexítima de poder nas institucións públicas».
El texto del gobierno provincial, en el que forma parte el alcalde Miguel Fernández, que se lleva a debate y votación (y que será enviado al Concello de Lugo, al Parlamento de Galicia, a la Presidencia de la Xunta de Galicia y a la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y Lucha contra el Transfuguismo Político) recuerda el escenario en el que en 1998 los principales partidos firmaron el famoso Pacto Antitransfuguismo, «precisamente para deixar constancia de que servirse de quen abandona o seu grupo de orixe para alterar as maiorías saídas das urnas é unha práctica contraria á lealdade democrática máis elemental».
PSOE y BNG cargan contra la figura de Elena Candia, a quien acusan de llegar por unos meses a la presidencia de la Diputación «a través dunhas manobras nas sombras que aínda hoxe ninguén soubo explicar abertamente, e que once anos despois, a mesma dirixente repite o esquema de fondo pretendendo chegar ao goberno municipal de Lugo grazas a unha concelleira que se presentou nas listas socialistas... Cústanos chamarlle a iso casualidade».
Señalan que el discurso de los firmantes de la moción de censura de que el gobierno local está paralizado y a la deriva «non se corresponde coa realidade» y recuerdan que en este mandato el Concello de Lugo «viviu tres golpes humanos extraordinariamente duros», en referencia a la muerte de tres ediles socialistas, entre ellos la alcaldesa Paula Alvarellos, por lo que considera el bipartito de la Diputación que «o mellor xeito de honrar a memoria das compañeiras e compañeiros ausentes é precisamente continuar o seu traballo, e iso foi o que a actual corporación fixo. A operación impulsada pola señora Candia resulta especialmente reprobable por iso mesmo».
Por estos motivos, el PSOE y el BNG de la Diputación presentan siete puntos en la moción que quieren debatir y aprobar:
- «Esixir a retirada inmediata da moción de censura presentada no Concello de Lugo, por canto se sustenta no voto dunha concelleira tránsfuga e contradí o mandato democrático expresado pola cidadanía nas urnas».
- «Reprobar publicamente á voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, Elena Candia que tamén ocupa a vicepresidencia primeira do Parlamento de Galicia e a presidencia provincial do PP na provincia, así como á concelleira non adscrita do Concello de Lugo, María Reigosa, polo seu impulso e participación activa nunha moción de censura sustentada exclusivamente no transfuguismo, en clara contradición cos principios democráticos máis elementais».
- «Instar ao Partido Popular a censurar publicamente a actuación da señora Candia e a comprometerse co respecto á vontade dos lucenses manifestada nas eleccións municipais de 2023, contribuíndo á normalidade institucional que o Concello precisa logo dos acontecementos vividos neste mandato».
- Manifestar a condena expresa desta Deputación de Lugo a calquera práctica de transfuguismo, así como a calquera operación política dirixida a alterar, á marxe do voto cidadán, as maiorías democraticamente constituídas nas corporacións locais e nas restantes institucións, reafirmando o compromiso desta institución coa lealdade democrática e co respecto á vontade popular expresada nas urnas como fonte única de lexitimidade, e instando a todas as forzas políticas con representación na corporación a actuar baixo eses principios».
- «Trasladar o respaldo institucional desta Deputación de Lugo ao goberno lexitimamente constituído no Concello de Lugo, así como á cidadanía que se mobilizou en defensa da vontade expresada nas urnas en maio de 2023».
- «Instar a todas as administracións públicas, no marco das súas respectivas competencias, a impulsar as iniciativas lexislativas e regulamentarias necesarias para que ningunha actuación derivada do transfuguismo poida traducirse en mellora persoal, política ou económica nin para quen a promove nin para quen se beneficia dela, tanto nas corporacións locais como nas restantes institucións representativas, respectando en todo caso a doutrina constitucional vixente».
- «Dar traslado destes acordos ao Concello de Lugo, ao Parlamento de Galicia, á Presidencia da Xunta de Galicia e á Comisión de Seguimento do Pacto pola Estabilidade Institucional e loita contra o Transfuguismo Político».
El debate en el pleno fue muy tenso
La moción de urgencia se debatió tras obtener previamente los 13 votos favorables (PSOE, BNG y el no adscrito, José Tomé, y los 12 en contra del PP. La socialista Pilar García Porto fue quien expuso los argumentos contra la moción de censura, señalando «que o fin non xustifica os medios».
El portavoz del PP, Antonio Ameijide, criticó que el alcalde, Miguel Fernández, no defendiese la moción de urgencia. «Esta moción de vostedes chegou tarde, mal e arrastro, o mesmo que é o que define a este goberno municipal, con anos de descontrol, de parálise, meses sen falarse entre os compañeiros do PSOE, un goberno incapaz de gobernar porque non son capaces de diririxe a palabra entre 12 compañeiros».
El popular dijo que la moción era legal y que se utiliza para cambiar «un goberno cando non ten capacidade de goberno nin de falarse entre eles», y recordó otras mociones de censura en España y en Galicia, señalando que parece que solo valen las mociones si las presentan desde la izquierda.
Ameijide explicó los motivos de Reigosa para apoyar la moción, recordando sus palabras sobre los expedientes y las firmas que no quiso rubricar, y además señaló el popular: «Sigan a crispar e a incendiar as rúas».
El portavoz del BNG, Efrén Castro, dijo que «aqueles que non respectan o mandato democrático, non merecen contestación», recordando el caso de transfuguismo que hubo en su concello de Sarria: «O PP non ten límites para poder chegar ao poder, pero no Concello de Lugo superaron os límites de moralidade, porque o que me ensinaron é sempre ser boa persoa, e que boa persoa sería capaz de aproveitarse de desgrazas do PSOE para chegar ao poder».
García Porto preguntó si Reigosa irá en las próximas listas del PP o tendrá un cargo en la Xunta. Y lanzó sus dardos contra Candia, «cun patrón de comportamento político, porque cando determinadas prácticas se repiten, non son excepcións». Y dijo que es una operación de corrupción política y democrática, «unha moción de censura sen causa política e sen mandato cidadán».
Ameijide apuntó que el PP se quedó a pocos votos de ganar las elecciones de mayo del 2023 y que se juntaron «os perdedores, e se consiguen sumar máis que nós, poden gobernar, e esa calculadora agora non lles dá». El diputado del PP habló de cambio de ciclo en Lugo y que los votantes del PSOE «nin sequera apoian ás manifestacións». Y al nacionalista Efrén Castro le espetó: «Vostede é o que reparte os carnés de boa persoa?». Y sacó a relación la figura de Tomé: «Nós apoiaremos unha moción de censura en Monforte liderada polo PSOE».
El vicepresidente provincial Efrén Castro terminó: «O pobo de Lugo non o vai olvidar porque os lucenses son boas persoas, así que agachen a cabeza e avergoncense porque é o futuro que lles espera».
El debate final lo cerró la presidenta de la Diputación, Carmela López, que dijo: «Ese cambio de ciclo do que fala o PP se consegue dentro dun ano, pero quizais non lles dan as contas, e por iso tiveron que usar a máis rastrera das formulas para chegar ao poder».