PSOE y BNG reprobarán en la Diputación la moción de censura de Lugo y piden una ley antitransfuguismo
GALICIA
Presentan en el pleno una moción de urgencia en la que se reprueba a Elena Candia y a María Reigosa y señalan que se quiere «alterar a vontade popular expresada nas urnas»28 abr 2026 . Actualizado a las 12:18 h.
Tanto PSOE como BNG están utilizando todas las armas democráticas para combatir la moción de censura que el PP de Elena Candia y la concejal exsocialista María Reigosa han presentado en el Concello de Lugo contra el bipartito que lidera el alcalde Miguel Fernández. El otro bipartito en el poder lucense, el de la Diputación, acaba de presentar una moción de urgencia en el pleno que se celebra esta mañana de martes 28 de abril con el encabezamiento de «condenar o transfuguismo como instrumento para alterar a vontade popular expresada nas urnas». La moción, que primero tiene que ser votada su urgencia para tenerla en consideración, incluye un preámbulo y siete puntos para oponerse a esta y otro tipo de censuras. El pleno comenzó a las 11.00 horas, pero la moción será analizada en la parte final de la sesión, sobre las 13.30 horas.
Antes de entrar al pleno, la presidenta provincial, la socialista Carmela López, explicó que «estamos en contra do transfuguismo, porque non é ética, nin democrática nin moral, e queremos reprobar á voceira do PP e a edila tránsfuga, e queremos unha lei que impida o transfugismo no país».
El texto de la moción de urgencia presentada destaca que la censura de Candia y Reigosa «non se sustenta en ningunha causa política sobrevida, nin nunha denuncia de corrupción, nin nunha perda de confianza democrática constatable. Susténtase, exclusivamente, no voto de María Reigosa, unha concelleira que se presentou nas listas do PSdeG nas eleccións de 2023, abandonou o seu grupo e adquiriu a condición de non adscrita poucas semanas antes da operación. Trátase, polo tanto, de transfuguismo na súa expresión máis clara e literal».
El bipartito de la Diputación aclara que la moción de censura es un instrumento plenamente legal «e lexítimo do noso ordenamento democrático, pero non se pode utilizar de calquera xeito, nin a calquera prezo. Que algo sexa legal non significa que sexa honesto. E mercando vontades, moito menos. A democracia representativa sostense sobre un principio elemental, e é que a vontade popular expresada nas urnas constitúe a verdadeira fonte lexítima de poder nas institucións públicas».
El texto del gobierno provincial, en el que forma parte el alcalde Miguel Fernández, que se lleva a debate y votación (y que será enviado al Concello de Lugo, al Parlamento de Galicia, a la Presidencia de la Xunta de Galicia y a la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y Lucha contra el Transfuguismo Político) recuerda el escenario en el que en 1998 los principales partidos firmaron el famoso Pacto Antitransfuguismo, «precisamente para deixar constancia de que servirse de quen abandona o seu grupo de orixe para alterar as maiorías saídas das urnas é unha práctica contraria á lealdade democrática máis elemental».
PSOE y BNG cargan contra la figura de Elena Candia, a quien acusan de llegar por unos meses a la presidencia de la Diputación «a través dunhas manobras nas sombras que aínda hoxe ninguén soubo explicar abertamente, e que once anos despois, a mesma dirixente repite o esquema de fondo pretendendo chegar ao goberno municipal de Lugo grazas a unha concelleira que se presentou nas listas socialistas... Cústanos chamarlle a iso casualidade».
Señalan que el discurso de los firmantes de la moción de censura de que el gobierno local está paralizado y a la deriva «non se corresponde coa realidade» y recuerdan que en este mandato el Concello de Lugo «viviu tres golpes humanos extraordinariamente duros», en referencia a la muerte de tres ediles socialistas, entre ellos la alcaldesa Paula Alvarellos, por lo que considera el bipartito de la Diputación que «o mellor xeito de honrar a memoria das compañeiras e compañeiros ausentes é precisamente continuar o seu traballo, e iso foi o que a actual corporación fixo. A operación impulsada pola señora Candia resulta especialmente reprobable por iso mesmo».
Por estos motivos, el PSOE y el BNG de la Diputación presentan siete puntos en la moción que quieren debatir y aprobar:
- «Esixir a retirada inmediata da moción de censura presentada no Concello de Lugo, por canto se sustenta no voto dunha concelleira tránsfuga e contradí o mandato democrático expresado pola cidadanía nas urnas».
- «Reprobar publicamente á voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, Elena Candia que tamén ocupa a vicepresidencia primeira do Parlamento de Galicia e a presidencia provincial do PP na provincia, así como á concelleira non adscrita do Concello de Lugo, María Reigosa, polo seu impulso e participación activa nunha moción de censura sustentada exclusivamente no transfuguismo, en clara contradición cos principios democráticos máis elementais».
- «Instar ao Partido Popular a censurar publicamente a actuación da señora Candia e a comprometerse co respecto á vontade dos lucenses manifestada nas eleccións municipais de 2023, contribuíndo á normalidade institucional que o Concello precisa logo dos acontecementos vividos neste mandato».
- Manifestar a condena expresa desta Deputación de Lugo a calquera práctica de transfuguismo, así como a calquera operación política dirixida a alterar, á marxe do voto cidadán, as maiorías democraticamente constituídas nas corporacións locais e nas restantes institucións, reafirmando o compromiso desta institución coa lealdade democrática e co respecto á vontade popular expresada nas urnas como fonte única de lexitimidade, e instando a todas as forzas políticas con representación na corporación a actuar baixo eses principios».
- «Trasladar o respaldo institucional desta Deputación de Lugo ao goberno lexitimamente constituído no Concello de Lugo, así como á cidadanía que se mobilizou en defensa da vontade expresada nas urnas en maio de 2023».
- «Instar a todas as administracións públicas, no marco das súas respectivas competencias, a impulsar as iniciativas lexislativas e regulamentarias necesarias para que ningunha actuación derivada do transfuguismo poida traducirse en mellora persoal, política ou económica nin para quen a promove nin para quen se beneficia dela, tanto nas corporacións locais como nas restantes institucións representativas, respectando en todo caso a doutrina constitucional vixente».
- «Dar traslado destes acordos ao Concello de Lugo, ao Parlamento de Galicia, á Presidencia da Xunta de Galicia e á Comisión de Seguimento do Pacto pola Estabilidade Institucional e loita contra o Transfuguismo Político».