El PPdeG reclama alternativas para los usuarios del tren Vigo-Ourense mientras duren las obras

vítor mejuto

El PPdeG ha instado este martes al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para minimizar el impacto que las obras del tramo ferroviario entre Redondela y Guillarei está causando en los pasajeros de los trayectos en tren hacia Vigo y Ourense. Aseguran que el autobús alternativo ofrecido por Adif no es competitivo y recuerdan que el servicio estará interrumpido un año.

Así lo han indicado este martes durante una visita a Tui los diputados autonómicos Julio García Comesaña y Moisés Rodríguez, que han resaltado los perjuicios que las obras iniciadas el 7 de abril están causando en miles de usuarios. También han criticado lo que consideran falta de planificación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dado que Renfe no ha previsto alternativas ferroviarias, solo por carretera. Entienden los populares que el transporte en autobús que está ofreciendo Adif como alternativa no resulta competitivo.

Además los parlamentarios han recordado que el servicio estará interrumpido, como mínimo, durante todo un año. E incluso han mostrado su preocupación por la posibilidad de que la afectación de las obras se prolongue durante más tiempo, ya que la actuación no se limita al tramo actualmente en ejecución, sino que existen fases posteriores pendientes entre Guillarei y Ourense.

Así las cosas, Rodríguez y García Comesaña han reclamado un calendario detallado, actualizado y transparente de las obras en la línea Vigo-Ourense, incluyendo las fases previstas entre Guillarei y la ciudad de As Burgas, y de los plazos de ejecución. También han pedido que se acelere la redacción y ejecución de los proyectos pendientes en este tramo, con el objetivo de evitar nuevas interrupción prolongadas en el futuro.

Según los diputados populares, la conexión ferroviaria entre Vigo y Ourense, a través del tramo Redondela-Guillarei, constituye una infraestructura estratégica para Galicia, tanto por su función en la vertebración territorial como por su relevancia en la conexión internacional con Portugal y en el transporte de mercancías.