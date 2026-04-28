La moción de censura de Lugo impulsada por el PP aviva la tensión política en el Parlamento

Elena Candia en el estrado del Parlamento de Galicia durante el debate sobre la situación ferroviaria de Lugo y Ferrol

La moción de censura impulsada por el PP en Lugo ha acrecentado en O Hórreo el clima de crispación política en las fechas previas a su votación, que tendrá lugar el jueves de la semana que viene, dos días después de que Alfonso Rueda acuda al Parlamento a la sesión de control. Una comparecencia que se adelanta de nuevo al martes por un viaje, en este caso a Bruselas por la celebración del Comité del las Regiones. Tanto el BNG como el PSdeG han vuelto a acusar a la Xunta de usar recursos públicos para impulsar el cambio de gobierno en la corporación lucense. Así lo han expresado tanto Olalla Rodil, viceportavoz nacionalista, como Lara Méndez, viceportavoz socialista, al término de la junta de portavoces celebrada esta mañana para fijar la sesión plenaria de la semana que viene.

La diputada del Bloque ha anunciado que su formación exigirá en el próximo pleno explicaciones y responsabilidades a la Xunta por el uso partidista que, a su entender, está haciendo el Gobierno gallego de los recursos públicos «que son de todos os cidadáns» y que se utilizan, dijo, con el objetivo de consolidar una maniobra «indecente». Rodil reiteró que tanto la conselleira de Medio Ambiente como Rueda «mentiron» sobre la jefatura territorial do litoral en Lugo después de que el Bloque advirtiese públicamente de que la Xunta había convocado la plaza a medida para la edil tránsfuga que el PP necesita para que prospere la moción de censura.

«Rueda dixo que renunciara o día 21, oh casualidade, o mesmísimo día que sacan a praza. Nunca tal velocidade tivo a Administración!. Sería curioso se non fose mentira proque, insisto, onte luns 27 de abril esa persa, que é unha vítima máis dos chanchullos do PP, estaba no seu posto de traballo», ironizó la viceportavoz nacionalista, que anunció también que Pontón preguntará en el próximo pleno al presidente sobre la situación que atraviesa la atención primaria, objeto reciente de un informe crítico del Consello de Contas.

Por su parte, la viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, ha cuestionado que el presidente de la Xunta vuelva de China con un anuncio como «sempre que ten algo que tapar». La socialista se refería así al anuncio sobre la posible llegada de la fábrica de SAIC Motors a Galicia, que consideró un titular más en la línea de los precedentes de Pemex o Altri. «Moita foto, moitos titulares, e ao final, sempre queda todo en nada», advirtió. Méndez señaló directamente a Rueda y a la portavoz popular en Lugo, Elena Candia, como instigadores «dunha operación construida sobre o transfuguismo e sobre a traxedia, aproveitándose da morrte da alcaldesa e de dous concelleiros socialistas». Para la viceportavoz socialista, esto no es política, sino oportunismo aprovechándose del sufrimiento de una ciudad, dijo.

Respuesta del PP

El portavoz del grupo mayoritario de la Cámara, Alberto Pazos, ha asegurado que tanto el PSdeG como el BNG «mienten». Y ha lamentado que los grupos de la oposición expandan el bulo de una supuesta plaza sobre la que la propia implicada dijo que no tenía interés en ella. «Non sei onde está a polémica: o único que hai é unha vontade explícita, clara e manifesta de intentar crispar á sociadad lucense», ha lamentado el diputado popular. Además, Pazos ha argumentado que si el BNG y PSOE quieren acabar con la oscuridad, las mociones de censura y el transfuguismo «poden achegarse ao Concello de Noia onde hai un tránsfuga nomeado tenente de alcalde que exerce funcións de goberno e que participa nos órganos de goberno e cobra por asistir a eles». Para el portavoz del PP,, no existe ahora en Galicia un mayor grado de incumplimiento en materia legal relacionada con el transfuguismo, algo que, insistió, parece importarle poco a los grupos de la oposición.