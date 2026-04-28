Galicia vive su sexta jornada de huelga en la educación de este curso
Es la primera convocada por las asambleas de profesorado, además de los sindicatos CIG y STEG; la Consellería de Educación reduce el seguimiento a menos de un 9 %, el más bajo de las seis citas28 abr 2026 . Actualizado a las 16:26 h.
Este martes 28 de abril, las aulas gallegas no universitarias han vivido su sexta jornada de huelga en lo que va de curso. Un paro docente de 24 horas, que estuvo precedido por los celebrados el 25 de septiembre, el 28 y 29 de octubre, y el 16 y 17 de diciembre. En esta ocasión, además, ha estado acompañado de una movilización en Santiago que congregó a varios miles de profesores, y que partió de la Alameda compostelana para acabar ante la Xunta, reclamando mejoras laborales y en la calidad de la enseñanza pública gallega. Otra de las novedades es que, mientras las huelgas anteriores fueron convocadas por los sindicatos CIG y STEG, en esta ocasión la iniciativa ha partido también de las Asembleas Abertas de Ensino Público, movimientos autoorganizados de profesorado surgidos en los últimos meses en distintos puntos de Galicia.
Todos los centros educativos tuvieron que abrir sus puertas, tal y como marcaban los servicios mínimos decretados por la Xunta y publicados el lunes en el DOG, con al menos un miembro del equipo directivo para hacerse cargo del alumnado que acudiera a clase. Por lo demás, a la hora de medir el seguimiento de la huelga por parte del resto de docentes, no sometidos a esos servicios mínimos, aparece la habitual guerra de cifras. Desde la Consellería de Educación se ha cifrado en un 8,61 %, lo que supondría el porcentaje más bajo de los paros celebrados este curso escolar. Según el departamento que encabeza Román Rodríguez, el seguimiento de la huelga de septiembre fue del 14,5 %: el de los paros de octubre, del 13,6 y el 12,9 %; y los de octubre habrían ambos estado en torno al 10-11 %.
Desde la CIG afirman que el dato de la consellería es «falso» ya que desde distintos centros les remitieron aviso de que el aplicativo en el que debían introducir los datos no estaba funcionando, por lo que no pudieron transmitir sus cifras a la Xunta. El sindicato está todavía elaborando sus propios cálculos, consultando a los distintos colegios e institutos y a la espera de lo que suceda con las clases de la tarde, pero afirman que la sensación que transmiten los mensajes que les envían los directores y directoras es de que el seguimiento del paro «non baixou, e mesmo se aproxima ao de setembro, que foi o máis secundado, con cifras arredor do 50-60 %», indica Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino. En cuanto a la manifestación, la sindicalista destaca la participación de unos cinco mil profesores pero, sobre todo, «o gran número de faixas, de pancartas, participaron moitísimos centros, isto evidencia que, ademais dun problema laboral e de precariedade dos profesionais, estase a loitar contra a merma de calidade nun ensino público con graves carencias, como o mal estado material de colexios e institutos ou a necesidade de profesorado de apoio para atención á diversidade».
Buenas sensaciones sobre la convocatoria tienen también desde las Asembleas Abertas. «Eu son profesor no IES Álvaro Cunqueiro de Coia, en Vigo, e no meu centro hoxe a participación estivo arredor do 70 %, cando o habitual era estar arredor do 15 %», afirma Suso Conde, uno de los profesores participantes en estos movimientos asamblearios. A él le han dejado especial buen sabor de boca la concentración realizada en Navia (Vigo) y la manifestación de Santiago, iniciativas que califica de «éxito rotundo». «O profesorado está a visibilizar a súa unidade. Esta é unha convocatoria que sae do profesorado e que aspira a ser masiva, igual que as mobilizacións que propuxemos para o 6 de maio, cando nos concentraremos ás sete da tarde en máis de vinte vilas galegas e nas que iremos da man do resto da comunidade educativa: Anpas, estudantes, traballadores non docentes, outros sindicatos e colectivos...», relata Conde.
Intercambio de reproches entre el conselleiro y la CIG
Precisamente desde Vigo, donde participó en la colocación de la primera piedra del nuevo instituto de secundaria del barrio de Navia, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, restó importancia a la huelga de este martes afirmando que «afortunadamente, a inmensa maioría do profesorado está cumprindo co seu traballo, co seu deber». Rodríguez circunscribió el paro y la manifestación a un «tren de protestas» promovido por CIG con intenciones «puramente políticas», por su vinculación con el BNG y la UPG. «Vense desbordados polas evidencias, pola realidade, e tentan tapar as súas carencias no ámbito negociador con todo isto», aseveró. El conselleiro atribuyó a la CIG una posición de «bloqueo» frente a la actitud de «negociación» y «diálogo» de la «maioría dos sindicatos» con los que, asegura, se están firmando avances en materia educativa, como la recién acordada reducción de horario lectivo para los profesores de secundaria. «Nunca fomos capaces de chegar a un acordo con CIG-Ensino», apostilló.
Desde el sindicato nacionalista ven la situación muy diferente. «Non podemos ser o sindicato do non porque nunca se reuniu con nós, e iso que levamos pedindo unha reunión co conselleiro desde o 1 de setembro», dice Laura Arroxo. A juicio de la portavoz de CIG-Ensino, lo que se está haciendo es negociar al margen del sindicato mayoritario: «A mesa sectorial ten quince postos, e nós temos oito. Os acordos aos que supostamente se está chegando están a facerse nunha comisión de seguemento, que como o seu nome indica, é un órgano para seguir o cumprimento dun plan, non para negociar novos acordos, o que fan é tentar deixarnos de lado; non somos o sindicato que non quere negociar, senón o sindicato co que non queren negociar». Arroxo también quiso recordar que la convocatoria de este martes no parte solo de la CIG: «Nós iniciamos as protestas, pero ao longo do curso fóronse unindo moitos colectivos, xurdindo moitas movementos de profesores que non van baixo ningunhas siglas e moitas iniciativas de toda a comunidade educativa reclamando máis calidade para o ensino galego».