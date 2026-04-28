Las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre gallego estarán accesibles en un registro digital

Terraza en la playa de A Madalena, en Cabanas, en una fotografía de archivo JOSE PARDO

Galicia contará con un registro digital que recogerá todas las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre de la comunidad. Será un registro público y a través del que se podrán tramitar certificados. La nueva herramienta con la que se busca digitalizar y dotar de transparencia la gestión del litoral se creará a través de un decreto, cuyo proyecto ya está expuesto en el Portal de Transparencia de la Xunta (tal y como indica el Diario Oficial de Galicia de este martes) y al que podrán hacerse aportaciones y sugerencias a lo largo de un mes, desde este jueves y hasta el 28 de mayo.

El registro se actualizará de oficio y será accesible por parte de la ciudadanía. En él se inscribirán los títulos y sus modificaciones, y los pliegos de condiciones, en caso de haberlos. Además, podrá utilizarse para emitir certificaciones digitales sobre su contenido.

Leer más: Galicia no es Marbella Francisco Javier Sanz Larruga

Leer más: ¿Gestión del litoral o «tutti churrasco»? Javier Guitián

La Xunta considera que esta nueva herramienta «consolidará a dixitalización da xestión do litoral», y «garantirá unha maior transparencia e seguridade xurídica a todas as persoas, sectores e administracións con implicación nos usos e actividades que se desenvolven na costa».

Ademas, el registro reforzará la simplificación y agilización de los procedimientos para obtener títulos habilitantes para desarrollar actividades en el litoral, en línea con otras actuaciones puestas en marcha por el Ejecutivo gallego desde que la comunidad asumió el autogobierno pleno sobre esta zona.

la Xunta destaca que la Administración autonómica ya tramita expedientes de concesión y solicitudes para obtener autorización para instalaciones, actividades, eventos y servicios de temporada en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Además, el 1 de julio se habilitó en la sede electrónica una solicitud única para todos los procedimientos, unificando en un mismo formulario digital todas las solicitudes de autorizaciones y concesiones. El objetivo final es reducir en un único trámite digital «os cinco formularios que se requirían cando o procedemento dependía do Goberno central».