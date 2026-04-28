Aena cobra 3.000 euros en tasas por cada avión regular que opera en Galicia
VIGO / LA VOZ
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En Alvedro y Peinador la tarifa resulta un 21 % más baja que en Lavacolla. Ryanair aportó casi 20 millones de pasajeros en los 21 años que lleva volando a pistas gallegas29 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La adquisición de combustible es el principal gasto al que tienen que hacer frente las compañías aéreas. ALA, la asociación que las agrupa en España, calcula que la compra de queroseno supone un tercio de