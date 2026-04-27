La Xunta blinda sus conexiones con la Red un año después del gran apagón

Un hombre apunta al suelo con una linterna en pleno apagón, en la Plaza de Lugo de A Coruña. ANGEL MANSO

La Xunta licitará en próximos días un contrato de 47,36 millones de euros durante los próximos tres años para gestionar su red corporativa de telecomunicaciones. La red conecta cerca de 3.000 centros en toda la comunidad, incluyendo edificios administrativos, centros educativos, oficinas de empleo, juzgados o residencias de mayores.

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El contrato incluye además 33.000 extensiones de telefonía fija, 8.000 líneas de móvil y un servicio de envío de SMS que solo en el último año gestionó más de 13 millones de mensajes. El pliego prevé un crecimiento de las líneas de telefonía fija y móvil, un aumento de los envíos de SMS hasta quince millones y la posible renovación de hasta 5.000 puntos de acceso wifi en centros educativos.

Una de las principales novedades del contrato es la instalación de accesos a internet por satélite en el centro de proceso de datos integral y en las principales sedes de la Xunta. El objetivo de esa decisión es garantizar la conectividad de las instalaciones críticas en caso de un caída de la conexión central a Internet.

Además, se prevé una conexión alternativa a la Red a través de un segundo operador, lo que debe asegurar la continuidad del servicio si el proveedor principal sufre una incidencia.

La última interrupción general de Internet se produjo durante el apagón nacional de hace un año. La conexión desde las dependencias de San Caetano aguantó hasta última hora de la tarde, cuando el servicio empezó a caer de forma generalizada en todo el país.

Para reforzar sus comunicaciones, la Xunta recurrió esa noche a la red de satélites del multimillonario estadounidense Elon Musk a través del sistema Starlink.