Galicia reforzará en mayo la vacunación de niños contra el peligroso meningococo b

Imagen de archivo de una campaña de vacunación en el Chuac EDUARDO PEREZ

Alfonso Rueda defendió este lunes el aumento de fondos para atención primaria y la necesidad de que se incorporen más médicos, una tarea en la que reprochó al Gobierno central que no está haciendo todo lo que puede.

Rueda, en su habitual comparecencia tras el Consello de la Xunta, respondió así a una pregunta sobre el último informe del Consello de Contas sobre la situación de la primaria, que advierte de fallos «estructurales» en ese servicio, de una «desigual e insuficiente» cobertura por la falta de profesionales —dice que el 40 % de los concellos carecen de pediatría— y señala que primaria concentra el 12 % del gasto sanitario, dos puntos por debajo de la media estatal y menos de la mitad, en proporción, de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En el ránking estatal, solo Madrid invierte una cantidad menor.

El presidente no rechazó las conclusiones del informe que, subrayó, se refiere al 2023. Dijo compartir que es necesaria «máis financiación en Sanidade», y recordó que crece de forma continuada desde ese ejercicio y cada año marca un «récord».

También apuntó a la falta de médicos que detecta el informe. Recordó que la Xunta lo lleva diciendo «moitísimo tempo» y añadió que «na parte na que podemos actuar, creo que estamos desarrollando todas as nosas capacidades para solucionar ese problema». Pero añadió que «non depende solo de nós, o Goberno central ten moito que facer e non o está facendo», añadió.

Refuerzos en la vacunación

En el Consello de la Xunta se aprobó un refuerzo de la vacunación contra el meningococo B, una bacteria que causa meningitis y sepsis. Tiene una mortalidad próxima al 10 % y deja secuelas permanentes —entre ellas amputaciones y daños neurológicos— al 20 % de los supervivientes.

Para disminuir esos riesgos, a partir de mayo se incluirá una vacuna de refuerzo a los 12 años, de acuerdo con las recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Para lo que se invertirán 1,8 millones de euros.

Sanidade también contratará 130.000 dosis de la vacuna contra el herpes zóster por un importe de 16,2 millones de euros. El objetivo es hacer frente al aumento de demanda de esa inmunización.