Parte del tráfico de la A-6 regresa durante un mes a la N-6 a su paso por el centro de Pedrafita do Cebreiro

El túnel de Pedrafita de la A-6 estará cortada en al menos uno de los sentidos hasta el 25 de mayo por las obras de mejora de seguridad Óscar Cela

Tal y como ocurriera durante la reconstrucción de los viaductos de O Castro, parte del tráfico que circula por la A-6 regresa desde este lunes 27 de abril a la N-6 a su paso por el centro de Pedrafita do Cebreiro debido a las obras de modernización de los túneles de la autovía. Las obras de intervención en el túnel más largo de los ocho del trazado entre las provincias de Lugo y de León, el de Pedrafita, obligarán a que desde hoy y hasta el 25 de mayo se tenga que cortar, al menos en un sentido, con el fin de que los trabajadores puedan actuar en el interior de manera segura. Esto, provocará que durante un mes los vehículos tengan que volver a circular por el centro de Pedrafita.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza de esta manera en la ejecución de las obras de mejora de varios túneles del puerto de Piedrafita, entre los kilómetros 407,0 y 464,5 de la autovía A-6 en la provincia de Lugo (Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita) y en la provincia de León (Trabadelo, La Escrita y Villafranca).

La actuación en su conjunto cuenta con una inversión de 24,7 millones de euros (IVA incluido), de los cuales 18,3 millones de euros (IVA incluido) proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En esta partida se incluye la modernización del túnel de Montefurado en la N-120. Los 6,4 millones de euros (IVA incluido) restantes se destinan a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación, que tuvieron que ser asignados de forma urgente por parte del Gobierno.

El corte de la autovía que se inicia hoy 27 de abril se debe a que se van a realizar trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de drenaje de vertidos tóxicos y de la red de protección contra incendios en el túnel de Piedrafita do Cebreiro. Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante la realización de estos trabajos de modernización de las instalaciones de los túneles, se producirán las siguientes afecciones al tráfico:

Corte de la calzada izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los km 431,2 y 432,2: desde las 8.00 horas del lunes 27 de abril hasta las 8.00 horas del lunes 11 de mayo.

Corte de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6 entre los km 431,2 y 432,2: desde las 8.00 horas del lunes 11 de mayo hasta las 8.00 horas del lunes 25 de mayo.

En ambos casos, se habilitará un desvío alternativo por la N-6, que incluye la travesía de Pedrafita do Cebreiro. Todos los desvíos estarán convenientemente señalizados.

A lo largo de este mes de abril se han realizado obras de adaptación finales en los túneles de la vertiente lucense, lo que ha obligado a hacer cortes en la A-6 y desviar el tráfico por la N-6 por Becerreá y As Nogais. Se prevé que una vez que finalice el corte que se ha iniciado hoy, se acometan otros parecidos en los túneles del tramo leonés. El objetivo es tener todo terminado para mediados de junio, fecha en la que se termina el contrato de adaptación de los túneles.