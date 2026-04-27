Oporto ofrecerá transporte público gratuito para mejorar la movilidad

Usuarios esperando el autobús en Oporto. Brais Suárez

Ofrecer transporte público gratuito, la gran baza de la campaña electoral del nuevo alcalde portuense, el conservador Pedro Duarte, sonaba a utopía hasta que, este martes, el Pleno del Ayuntamiento ya no discutía las posibilidades de implementarlo, sino cuándo entrará en vigor. «Haremos todo lo posible para adelantar esta medida, y existe la posibilidad de que entre en vigor este verano», dijo Duarte durante la reunión en la que el ejecutivo municipal aprobó la propuesta.

El uso gratuito de metro, tranvías y autobuses en toda el área metropolitana de Oporto depende ahora del Tribunal de Cuentas, que deberá examinar la propuesta. El Ayuntamiento destinará un presupuesto superior a los 10 millones de euros para implementar la medida durante el segundo semestre de este año; 18,7 millones para el 2027 y solo 1,8 millones en el 2028. En concreto, beneficiará a los usuarios que tengan la llamada Tarjeta Porto (para residentes).

Con este paso, el conservador pretende solucionar, a corto plazo, los graves problemas de movilidad urbana que sufre la ciudad, donde los atascos son muy frecuentes. Pero, a largo plazo, Duarte lo ve como una manera de introducir el hábito de utilizar transporte público en una población que sigue priorizando el coche como medio de locomoción, incluso para pequeñas distancias. Actualmente, solo un 23,5 % de los habitantes de Oporto utilizan el transporte metropolitano y se espera que, con la gratuidad, esta cuota pueda aumentar hasta el 34 % de los desplazamientos. «Los tiempos nuevos exigen respuestas nuevas; por eso esta medida es atrevida e implica riesgos, pero estamos siendo innovadores», dijo el alcalde, de la coalición de conservadores y liberales.

El líder socialista local, Manuel Pizarro, expresó su apoyo a la medida, pero también hizo notar su escepticismo y comentó que nada cambiará sustancialmente si el modelo no transita hacia una mayor multimodalidad de los medios de transporte metropolitanos.

Actualmente, la ciudad se encuentra sumida en las obras de una nueva línea de metro, que desde hace años ha paralizado prácticamente el tráfico en zonas muy céntricas.