Mañana entra en vigor la norma que obliga a abrir los PAC los sábados por la mañana

PAC de Santiago, en una foto del pasado sábado 11 de abril PACO RODRÍGUEZ

El polémico decreto 31/2026, que regula el plan de urgencias extrahospitalarias de la comunidad, entrará en vigor mañana 28 de abril, dando así respaldo legal a la apertura de los puntos de atención continuada (PAC) las 24 horas del sábado. Hasta ahora lo hacían a partir de las tres de la tarde, pero la reducción de la jornada ordinaria ha llevado a la Consellería de Sanidade a tomar esta medida, que ha encontrado un fuerte rechazo en el personal de las urgencias extrahospitalarias.

Hasta la entrada en vigor de la norma era el personal de los centros de salud quien atendía este tramo asistencial, para completar su jornada de 37,5 horas semanales. Con la reducción a 35 horas excede su horario, por lo que la Xunta ha optado porque lo asuman los PAC. Esto permite, además, concentrar la atención en un contexto de enorme déficit de médicos de familia.

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Para incentivar la cobertura de los sábados la consellería negoció mejoras retributivas, que supondrán 168 euros brutos para los médicos, 135 para los enfermeros y 96 para el personal de servicios generales. Se trata de un programa temporal dirigido solo al personal de PAC y para aquellos trabajadores que hagan guardias de 24 horas en sábado, es decir, no para quienes realicen un refuerzo por la mañana o por la tarde únicamente. El acuerdo fue suscrito por tres de los cuatro sindicatos con representación, CSIF, CC.OO. y UGT. La CIG-Saúde no lo ratificó por dos motivos, por no incluir al personal que trabaje los sábados pero no 24 horas, y por tratarse de una medida especial, y por lo tanto temporal, «se a ampliación do horario é estrutural, o programa debería ser estrutural, deste xeito pode ser que nun prazo de tempo a consellería decida suprimilo», explicaba Ana Lestón.

En la práctica la mayoría de áreas sanitarias ya realizaban la atención del sábado por la mañana en los PAC. El mayor cambio se produce en las de Santiago y Pontevedra, que sí abrían varios centros de salud, y en algún punto de Lugo. La polémica se centra ahora en quién tiene la obligación de hacer estas guardias de fin de semana, ya con el decreto aprobado le corresponde al personal de los puntos de atención continuada, que ya excede su jornada habitualmente.