El magistrado Luís Villares recurre ante el Poder Judicial el traslado que lo separa de la sala de los eólicos del TSXG

A la izquierda, Luís Villares, en una imagen de archivo. A la derecha, Azucena Recio González, que ordenó su traslado. Sandra Alonso / Ángel Manso

El magistrado Luís Villares presentó en las últimas horas un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial contra el traslado que lo aleja de la sección tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, entre otros asuntos, se encarga de la resolución de asuntos vinculados a los parques eólicos que tramita la Xunta. Así lo confirmó un portavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), a la que está afiliado el magistrado. El traslado de Villares fue ordenado por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, solo seis días después de tomar posesión del cargo. La presidenta justificó el cambio para «salvaguardar la imparcialidad con que funciona la sala». Esa imparcialidad ya había sido puesta en cuestión por el Tribunal Supremo en un asunto relacionado con el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, de forma que llegó a anular hasta tres sentencias de Villares sobre la gestión de ese hospital al haberse «vulnerado el derecho a un juez imparcial».

El cambio ordenado por Azucena Recio afectó también a otros tres magistrados, que fueron removidos de sus puestos. Villares y su compañera Dolores López cambiaron de sección dentro de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo. Tuvieron que dejar la tercera, que aborda asuntos de gran trascendencia social y mediática, como las autorizaciones de parques eólicos y de energías renovables, así como cuestiones relacionadas con las minas, la industria y la innovación tecnológica y la contratación administrativa, como es el caso de las concesiones hospitalarias, y pasaron a la cuarta, que se encarga de asuntos relacionados con los tributos (excepto los de carácter local), las tasas portuarias y el catastro inmobiliario. De esa sección cuarta salieron otros dos magistrados, que ocuparon las dos plazas que quedaron vacantes en la tercera.

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El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia mostró su extrañeza por el hecho de que la decisión del traslado se haya tomado sin consultar antes con los cuatro afectados y sin darles trámite de audiencia. «La decisión se tomó de un día para otro», asegura el portavoz, que llama la atención por «lo inusual de un traslado forzoso de tanta envergadura», y porque «se pone en riesgo la garantía constitucional de inamovilidad judicial», que impide apartar a un juez de los asuntos de los que está conociendo. Precisamente, esos son parte de los argumentos que expone la asociación judicial en el recurso de alzada que también ha presentado ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial contra la decisión que altera las secciones de la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al considerar que adolece de «graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial».

La asociación judicial expone que «el procedimiento para adoptar la decisión se ha tomado sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados», entre los que se encuentra su asociado Luís Villares. Sostiene que la resolución de la presidenta de la sala se adopta «con una motivación meramente aparente e inidónea para justificarla», ya que, a su juicio, se incumple una norma que exige una serie de contenidos y trámites que no se atienden en el presente caso. «La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Bilinski contra Polonia, y la del Tribunal de Justicia de la Unión del 6 de marzo del 2025, señalan la necesidad de motivos claros y criterios objetivos que aquí, consideramos, no concurren», dicen desde la asociación.

Piden la suspensión de los traslados

El colectivo que representa a Luís Villares señala que en el traslado no se exponen esos criterios objetivos y motivos claros, lo que cuestiona la propia medida, que fue adoptada «en un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales». JJpD ha solicitado también al Consejo General de Poder Judicial «la suspensión de los acuerdos recurridos» con el argumento de que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes, puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que menciona la asociación judicial.