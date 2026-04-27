Una ley regulará las más de 1.500 entidades del tercer sector social de Galicia

La conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. PACO RODRÍGUEZ

El Consello de la Xunta aprobó este lunes iniciar el trámite del anteproyecto de una nueva ley que regulará el funcionamiento del tercer sector de la acción social de Galicia. El texto, explicó Alfonso Rueda, afectará a las 1.500 entidades de ese tipo en lal comunidad, que fueron descritas como «unha auténtica rede de solidariedade» por la conselleira de Política Social, Fabiola García. Ambas responsables autonómicos destacaron que la Xunta mantiene una «estreita colaboración» con ese tejido, que es clave para auxiliar a las personas y hogares más vulnerables.

Esos organismos incluyen, entre otros colectivos, los que dan ayuda a discapacitados, víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social, mayores o infancia. Hasta el momento no disponían de legislación propia, sino que estaban reguladas en diversas normativas como la ley de servicios sociales del 2008 o la de inclusión social del 2013. El objetivo de la Xunta es unificar esas normas para facilitar el trabajo y la cooperación con el sector.

García explicó que el trámite de la ley será participativo, con el fin de recoger las aportaciones de toda la sociedad y en especial de las entidades representativas del tercer sector. Su previsión es que en próximos días se abra una consulta pública previa para la presentación de propuestas, antes del inicio de la redacción del anteproyecto.

La normativa debe quedar lista este año para ser enviada al Parlamento de Galicia, del que dependerá su aprobación definitiva.

La normativa, explicó la conselleira de Política Social, tiene el objetivo de «definir e delimitar o conxunto de entidades e organizacións que conforman o terceiro sector de Galicia», además de establecer los principios por los que deben regirse. También está prevista la elaboración de un censo de organizaciones compatible con los elaborados por otras instituciones, lo que reducirá la carga burocrática que afronta el sector.

García añadió que se elaborará un plan de impulso y promoción de las entidades, y se creará una Mesa do Terceiro Sector da Acción Social de Galicia que figurará como órgano de carácter participativo en el ámbito de la Xunta.