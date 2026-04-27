La huelga de médicos hace mella en los grandes hospitales: casi uno de cada cuatro facultativos la secunda

Concentración en el hospital Montecelo el pasado mes de marzo ADRIÁN BAÚLDE

Hospitales y centros de salud gallegos viven esta semana una nueva huelga de médicos en contra del estatuto marco. Es ya la tercera semana —después de los paros de febrero y marzo—, que se suma a otras convocatorias de días sueltos en diciembre y enero. Este lunes el seguimiento se acerca al 17 % en el Sergas, pero con una gran variabilidad entre primaria y hospital. En el primero de los casos la incidencia se limita al 2,44 %, mientras que en el segundo sube al 21,58 %. Las protestas para reclamar un marco propio para los facultativos y acabar con las guardias de 24 horas tienen un claro destinatario: los profesionales de los grandes complejos hospitalarios. De ahí que la secunde casi uno de cada cuatro en estos centros, el 22,58 %, frente a un seguimiento más bajo en los comarcales, el 14,07 %.

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, en el Chuvi han ido a la huelga el 27,16 % de los médicos, un 26,14 % en el Chuac, el 24,17 % en el CHOP, el 20,93 % en el CHUO, el 20,08 % en el HULA, el 19,3 % en el CHUS y el 14,64 % en el CHUF. La incidencia en los comarcales es en general más baja salvo en el Salnés, en donde supera el 19 %. Mucho menor es el paro en los centros de salud, ya que el área sanitaria con más médicos en huelga es Vigo y se limita a un 5,21 %. Por el contrario, en A Coruña y Cee es de tan solo un 0,28 %. El sindicato O´Mega, por su parte, uno de los convocantes, cifra el seguimiento en un 84 % en los hospitales y en un 24 % en primaria.

Esta diferencia tan llamativa cuando se trata de un paro que afecta a los dos niveles asistenciales tiene una explicación lógica, las guardias. No es la única reivindicación pero sí una de las principales, acabar con las guardias de 24 horas y que estas sean voluntarias al exceder la jornada obligatoria de 35 horas semanales. En los centros de salud no hay y cuando los médicos las hacen en los PAC son efectivamente voluntarias, de ahí que sean los médicos de hospital los que respaldan con más fuerza estas protestas.

Además del paro están previstas concentraciones desde este lunes y hasta el jueves en distintos hospitales, mientras que el miércoles O´Mega y otros colectivos han convocado una manifestación en Santiago que saldrá a las 18.30 horas de la Alameda compostelana.