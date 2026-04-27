Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair: «Existe la posibilidad de que Ryanair se vaya de Santiago; de inicio, no crecerá»

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ

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Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, este lunes durante una rueda de prensa en Madrid.
Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, este lunes durante una rueda de prensa en Madrid. Isa Saiz | EUROPAPRESS

Afirma que Aena impide crecer a la red aérea gallega con su subida de tasas. «Es una tontería plantearse dividir los aeropuertos en destinos de negocios y de turismo por otro lado», añade

28 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«El tráfico aéreo en España irá gradualmente hacia atrás», vaticina Eddie Wilson (Dublín, 1964), consejero delegado de la aerolínea principal del grupo Ryanair. Advierte de que la subida de tasas aeroportuarias diseñada por Aena tendrá

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