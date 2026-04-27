Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair: «Existe la posibilidad de que Ryanair se vaya de Santiago; de inicio, no crecerá»

Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, este lunes durante una rueda de prensa en Madrid. Isa Saiz | EUROPAPRESS

«El tráfico aéreo en España irá gradualmente hacia atrás», vaticina Eddie Wilson (Dublín, 1964), consejero delegado de la aerolínea principal del grupo Ryanair. Advierte de que la subida de tasas aeroportuarias diseñada por Aena tendrá