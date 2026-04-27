Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair: «Existe la posibilidad de que Ryanair se vaya de Santiago; de inicio, no crecerá»
VIGO / LA VOZ
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Afirma que Aena impide crecer a la red aérea gallega con su subida de tasas. «Es una tontería plantearse dividir los aeropuertos en destinos de negocios y de turismo por otro lado», añade28 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«El tráfico aéreo en España irá gradualmente hacia atrás», vaticina Eddie Wilson (Dublín, 1964), consejero delegado de la aerolínea principal del grupo Ryanair. Advierte de que la subida de tasas aeroportuarias diseñada por Aena tendrá