El BNG acusa al PP de usar la Xunta para comprar «a indecente» moción de censura en Lugo

XOÁN REY | EFE

La viceportavoz del BNG en el Parlamento gallego, Olalla Rodil, acusó este lunes a los populares gallegos de utilizar el entramado de la Xunta para comprar la firma «dunha tránsfuga» en la moción de censura «indecente e inmoral» registrada en Lugo, que se debatirá la próxima semana. La representante nacionalista ha avanzado que exigirá explicaciones en la Cámara sobre este asunto. Rodil hizo referencia a la convocatoria de una plaza, en comisión de servicios, dentro de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y ha asegurado que la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez, mintió al decir que la plaza de jefe territorial del Litoral estaba vacante cuando la plaza está ocupada.

«Esta praza», sostuvo Rodil, «non deixou de estar ocupada en ningún momento, polo que é evidente que esta praza era o pago para a firma dunha tránsfuga», defendió la viceportavoz del Bloque, a pesar de que la edil exsocialista del Ayuntamiento de Lugo, María Reigosa, dijo que no concurrirá al proceso de empleo público para la Jefatura del Servicio de Litoral en la provincia.Con todo, para la nacionalista, este movimiento supone una «cacicada» al intentar «comprar» con una plaza pública a una concejala y así tumbar al legítimo gobierno municipal de Lugo

La viceportavoz del Bloque reprocha que el PP haya intentado utilizar el dinero de todos los gallegos para sus operaciones políticas «indecentes» por lo que, en todo caso, la Xunta tendrá que dar explicaciones en el Parlamento con el propósito de arrojar luz y de que se diriman todas las responsabilidades. «Nun sistema democrático non se pode admitir nin permitir o uso dos recursos públicos para cambiar gobernos, para manipular a vontade expresada pola cidadanía nas urnas e saciar as ansias de poder do Partido Popular», argumenta Rodil. La viceportavoz del Bloque señala directamente a Elena Candia, líder del PP de Lugo, a la que dice conocer bien y cómo trabaja. «Non hai máis que lembrar como chegou á presidencia da Deputación de Lugo, porque non saben facer as cousas doutra maneira», critica la diputada nacionalista.

La parlamentaria del BNG incide en que la situación en Lugo ha puesto sobre la mesa la imagen de un PP sin «escrúpulos» al impulsar una moción de censura a través de una «tránsfuga, que chegou á corporación municipal porque faleceron tres persoas, que é terrible dicilo». Rodil recordó que la concentración contra esta «maniobra» ya evidenció que los lucenses no avalan este movimiento y sostuvo que al PP, conocedor de ello, no le queda otra opción que acceder al poder por esta vía.