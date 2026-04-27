Besteiro pide a la exsocialista Reigosa replantear su apoyo a la moción de censura en Lugo

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, durante un acto en Boiro. Lavandeira jr | EFE

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pidió este lunes a María Reigosa, exedil del PSOE en el Concello de Lugo, que se replantee su apoyo a la moción de censura impulsada por el Partido Popular, que se debatirá el próximo 7 de mayo. Para salir adelante y que Elena Candia (PP) se convierta en la alcaldesa, es necesario el voto de la hoy concejala no adscrita por lo que, en declaraciones desde Boiro, Besteiro le invitó a que «replantee a súa posición porque aínda ten volta atrás».

El secretario xeral socialista advirtió que, si la moción sale adelante, se hará efectiva una «compraventa insana dos valores democráticos». Besteiro también se dirigió a los populares para frenar la iniciativa en base al rechazo social que, a su juicio, ha suscitado y a cómo se evidenció en la concentración del pasado viernes celebrada en la Praza Maior de la ciudad amurallada.

«Quedan días para que se vote esa moción e eu sigo insistindo en que se recapacite para non apostar por ela», subrayó el dirigente socialista, quien apuntó directamente al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, para que desautorice la operación y apueste por respetar las reglas democráticas. «Hai outro camiño, que é o das votacións, onde a cidadanía poderá decidir dentro dun ano», expuso Besteiro.