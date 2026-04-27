Las ayudas para libros de texto oscilarán entre 160 y 300 euros por alumno

Alfonso Rueda compareció tras el Consello de la Xunta. PACO RODRÍGUEZ

La Xunta aprobó este lunes el presupuesto de las ayudas para la compra de libros de texto y material escolar, que ascenderá a 17 millones de euros. A esos fondos se sumará el fondo solidario para prestar los manuales que se puedan reutilizar.

Las subvenciones están dirigidas a familias con renta per cápita igual o inferior a 10.000 euros. Las que perciban entre esa cantidad y 6.000 euros podrán acceder a un vale de 60 euros por alumno para material escolar. Las que dispongan de menos de 6.000 euros por cápita recibirán vales de 75 euros por estudiante. También los estudiantes bajo tutela de la Xunta, de educación especial o con discapacidad del 33 % o más podrán contar con el vale de 75 euros.

Los alumnos de todos los cursos en los que se puedan reutilizar libros —de 3.º de primaria a 4.º de ESO— podrán acceder al fondo solidario, con el que podrán retirar hasta seis manuales según su renta. Para ello es obligatorio devolver los libros del año anterior. Además, si tienen que adquirir algún ejemplar nuevo, la Xunta les abonará 40 euros en primaria y 45 en la ESO.

Al contrario que otros años en los que se incorporaron nuevos contenidos, no está previsto una renovación importante. La previsión de la Xunta es que el fondo tenga disponibles 510.000 libros.

Las subvenciones a la compra de manuales mantienen su funcionamiento de otros años.

Los alumnos de 1.º y 2.º de primaria y lo del resto de los cursos de enseñanza obligatoria que no puedan acceder a libros del fondo dispondrán de una ayuda de 240 euros cuando la familia no supere una renta por cabeza de 6.000 euros. En caso de que se sitúe entre esa cantidad y los 10.000 euros, el apoyo ascenderá a 160 euros. Si se trata de alumnos de ESO, los importes de la ayuda serán de 270 euros para rentas de hasta 6.000 euros y de 180 en el tramo hasta 10.000.

Los alumnos tutelados por la Xunta recibirán 240 euros y 270 en la ESO, sin que se tenga en cuenta el nivel de renta.

Los alumnos matriculados en educación especial —en unidades dentro de los centros ordinarios o en centos específicos— y aquellos que tengan necesidades específicas y una discapacidad superior al 33 % que les impidan utilizar los libros del fondo recibirán 300 euros, con independencia del nivel de renta.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que las subvenciones suponen un ahorro para las familias de 26,5 millones de euros. El programa se suma además a otras medidas como la matrícula gratuita en todas las etapas educativas. En el actual curso se han beneficiado de libros gratuitos a través del fondo un total de 166.449 alumnos, y otros 122.950 tuvieron además acceso a vales de material.