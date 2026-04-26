Rueda vuelve «satisfecho» de su viaje a China tras reuniones con el sector de la automoción, las renovables y el turismo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un evento durante su viaje oficial a China, junto a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. EUROPAPRESS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio por finalizado su viaje oficial a China con una agenda de trabajo centrada en posicionar a Galicia como un destino preferente para la inversión industrial y el turismo internacional. Horas antes de partir desde Pekín hacia la comunidad, y en un vídeo publicado en sus redes sociales en un tren de alta velocidad en China, el titular del Ejecutivo autonómico hizo un balance positivo del viaje y se mostró «satisfeito» por los contactos establecidos durante estos días, que permitieron poner de relieve «que investir en Galicia é unha moi boa idea», e indicó que «agora por suposto teñen que seguir».

Uno de los ejes centrales del viaje, en el que Rueda estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, fueron las reuniones con empresas líderes en el sector de la automoción como SAIC Motors, el gigante chino que ha elegido España para construir su primera planta en Europa, de fabricación de vehículos MG. Una decisión que se conoció durante el primer viaje oficial del presidente de la Xunta a China, cuando Galicia opta a esa inversión. El titular del Gobierno gallego trasladó a los directivos chinos las ventajas competitivas de Galicia, destacando la solvencia de la industria auxiliar y la estabilidad institucional como pilares para atraer nuevos proyectos.

La agenda también incluyó una reunión con la empresa Goldwind sobre energías renovables, un ámbito en el que, según apuntan desde la Xunta, Galicia aspira a ser líder gracias a su potencial hídrico y eólico. «Quedaron atrás días de moitas reunións, moitas visitas e moito traballo. Tivemos encontros con empresas líderes da automoción para asegurarlles que investir en Galicia é moi boa idea e merece a pena», afirmó Rueda.

En el campo turístico, la delegación gallega mantuvo estos días encuentros con importantes operadores del país asiático. El objetivo prioritario fue reforzar Galicia como destino y, de manera especial, promocionar el Xacobeo 2027, del cual el presidente destacó que va a ser un «fito histórico».

Alfonso Rueda concluyó el vídeo y su viaje a China bromeando con la vuelta a Galicia: «Polo momento, o que imos facer é volver á terriña. A toda velocidade, como vedes».