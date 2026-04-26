Pontón destaca la «sintonía» entre el BNG y el partido de Lula da Silva «na defensa da paz, o dereito internacional e a xustiza social»
GALICIA
La portavoz nacional del Bloque ratifica en el Congreso del Partido de los Trabajadores de Brasil la posición de los nacionalistas «na defensa do multilateralismo para a resolución de conflitos»26 abr 2026 . Actualizado a las 13:33 h.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, destacó la «sintonía» que hay entre el Bloque y el Partido de los Trabajadores de Brasil «na defensa da paz, o dereito internacional e a xustiza social» en la celebración del 8.º Congreso del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, al que asistió acompañada por la eurodiputada Ana Miranda, que viajó con ella a Brasil. «A nosa presenza neste congreso reforza o traballo entre as dúas organizacións políticas para avanzar na construción dun mundo en paz, con máis xustiza social e onde se respecten os dereitos humanos», afirmó.
Pontón aprovechó el congreso para trasladar su posición «clara e rotunda» en la defensa de la paz, apostando por el multilateralismo para la resolución pacífica de conflictos. Destacó la importancia de «tecer alianzas a nivel internacional» que permitan construir un mundo desde la igualdad, en el que se respete la soberanía de los pueblos y donde los conflictos se solucionen por la vía del diálogo y de la diplomacia.
«Fortalecemos uns lazos que nos fan máis fortes para seguir situados do lado correcto da historia, do lado que di non ás guerras e si á paz, á soberanía dos pobos, á igualdade, á liberdade e á democracia», afirmó en la última jornada del congreso, en el que se reunió con responsables del Partido de los Trabajadores y del Gobierno brasileño. Pontón señaló que, aun separadas por un océano, las dos formaciones políticas tienen muchos debates en común a la hora de buscar soluciones y alternativas para reforzar la justicia social y los derechos de las mujeres, defender la democracia y sus valores o hacer frente «a ese trumpismo que crea conflitos cada vez máis importantes ao longo e ancho do planeta».
La líder del BNG trasladó al Gobierno de Lula da Silva las ventajas de reforzar la colaboración económica y cultural entre Galicia y Brasil. Así lo hizo en una reunión con la ministra de Mujer, Márcia Lopes, ante la que destacó la capacidad de las empresas y los sectores productivos gallegos para mejorar las relaciones comerciales con el país y el potencial de Galicia para acoger inversiones respetuosas con el medio ambiente.
Desde el Bloque apuestan por la oportunidad que representa un mercado de 213 millones de habitantes y defienden la puesta en marcha de una «estratexia institucional e comercial» que permita abrir mercados a las empresas gallegas y «avanzar na internacionalización dos sectores produtivos».
Pontón también subrayó la oportunidad que abre a ambos países tener «unha lingua común» y pidió fomentar un mayor intercambio universitario e impulsar la colaboración investigadora en áreas como las ciencias del mar, la biotecnología, la lengua o la cultura. Durante su ronda de contactos, también se reunió con la responsable de la Secretaría General de Relaciones Internacionales y vicepresidente segundo del Senado, Humberto Costa, así como con representantes de otras fuerzas políticas, como el Pacto Histórico de Colombia del presidente Gustavo Petro y del candidato a la presidencia, Iván Cepeda.