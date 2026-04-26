Pontón destaca la «sintonía» entre el BNG y el partido de Lula da Silva «na defensa da paz, o dereito internacional e a xustiza social»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante el octavo Congreso del Partido dos Trabalhadores (PT), al que pertenece el presidente Lula da Silva, en Brasil

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, destacó la «sintonía» que hay entre el Bloque y el Partido de los Trabajadores de Brasil «na defensa da paz, o dereito internacional e a xustiza social» en la celebración del 8.º Congreso del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, al que asistió acompañada por la eurodiputada Ana Miranda, que viajó con ella a Brasil. «A nosa presenza neste congreso reforza o traballo entre as dúas organizacións políticas para avanzar na construción dun mundo en paz, con máis xustiza social e onde se respecten os dereitos humanos», afirmó.

Pontón aprovechó el congreso para trasladar su posición «clara e rotunda» en la defensa de la paz, apostando por el multilateralismo para la resolución pacífica de conflictos. Destacó la importancia de «tecer alianzas a nivel internacional» que permitan construir un mundo desde la igualdad, en el que se respete la soberanía de los pueblos y donde los conflictos se solucionen por la vía del diálogo y de la diplomacia.

«Fortalecemos uns lazos que nos fan máis fortes para seguir situados do lado correcto da historia, do lado que di non ás guerras e si á paz, á soberanía dos pobos, á igualdade, á liberdade e á democracia», afirmó en la última jornada del congreso, en el que se reunió con responsables del Partido de los Trabajadores y del Gobierno brasileño. Pontón señaló que, aun separadas por un océano, las dos formaciones políticas tienen muchos debates en común a la hora de buscar soluciones y alternativas para reforzar la justicia social y los derechos de las mujeres, defender la democracia y sus valores o hacer frente «a ese trumpismo que crea conflitos cada vez máis importantes ao longo e ancho do planeta».

La líder del BNG trasladó al Gobierno de Lula da Silva las ventajas de reforzar la colaboración económica y cultural entre Galicia y Brasil. Así lo hizo en una reunión con la ministra de Mujer, Márcia Lopes, ante la que destacó la capacidad de las empresas y los sectores productivos gallegos para mejorar las relaciones comerciales con el país y el potencial de Galicia para acoger inversiones respetuosas con el medio ambiente.

Desde el Bloque apuestan por la oportunidad que representa un mercado de 213 millones de habitantes y defienden la puesta en marcha de una «estratexia institucional e comercial» que permita abrir mercados a las empresas gallegas y «avanzar na internacionalización dos sectores produtivos».

Pontón también subrayó la oportunidad que abre a ambos países tener «unha lingua común» y pidió fomentar un mayor intercambio universitario e impulsar la colaboración investigadora en áreas como las ciencias del mar, la biotecnología, la lengua o la cultura. Durante su ronda de contactos, también se reunió con la responsable de la Secretaría General de Relaciones Internacionales y vicepresidente segundo del Senado, Humberto Costa, así como con representantes de otras fuerzas políticas, como el Pacto Histórico de Colombia del presidente Gustavo Petro y del candidato a la presidencia, Iván Cepeda.