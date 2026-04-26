El Gobierno descarta usar la conexión móvil por satélite en las pulseras antimaltrato por limitaciones técnicas

Manifestación del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo en Vigo Salvador Sas | EFE

El Gobierno descarta usar conexión móvil por satélite en el nuevo pliego de licitación para el sistema de pulseras antimaltrato por «limitaciones técnicas relevantes». Explican desde el Ejecutivo que en el momento de la licitación del servicio «no existen en España operadores que proporcionen comercialmente la tecnología denominada Direct to Cell», al encontrarse esta en fase de pruebas desde febrero. Esta tecnología permitiría la conexión directa de los dispositivos a satélites, facilitando la prestación de servicios de voz y datos en zonas sin cobertura terrestre, si bien, aseguran desde el Gobierno, «presenta limitaciones técnicas relevantes».

Una de las incidencias más recurrentes en las pulseras antimaltrato es la falta de cobertura, que puede provocar fallos en la geolocalización de los agresores o de las mujeres protegidas. Así lo refieren tanto las comisiones provinciales de violencia de género como las juezas que atienden estos casos, y esa fue la razón por la que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial decidió elaborar un mapeo de las zonas rurales aisladas y de montaña para detectar dónde tienen problemas de conexión los dispositivos. Por el momento, todavía se desconocen los resultados del estudio.

La decisión del Gobierno de no utilizar la conexión móvil por satélite para estos dispositivos se conoce a través de una respuesta parlamentaria escrita recogida por Europa Press a una batería de preguntas del PP sobre la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

Los populares piden conocer los motivos por los que el nuevo pliego de licitación para las pulseras antimaltrato no exige esa cobertura satelital, «pese a contar con un presupuesto base de licitación suficiente y de existir tecnologías disponibles y ampliamente extendidas como la tecnología 3GPP Release 17». Advierten desde el PP que esta decisión deja desprotegidas a las víctimas en zonas rurales o de montaña.

Otra de las preguntas es cómo pretende entonces el Ministerio de Igualdad atender y proteger específicamente a las mujeres víctimas de violencia machista en esas zonas, «evitando crear víctimas de primera y de segunda clase». La respuesta del Ejecutivo es que la comunicación satelital requiere «visibilidad directa sin obstáculos» entre el dispositivo y el satélite, por lo que reduce su eficacia en interiores de edificios o vehículos, así como en entornos con interferencias físicas o condiciones atmosféricas adversas.

Mejoras en el nuevo contrato

También aduce que esta conexión precisa un mayor consumo energético al necesitar mayores niveles de potencia en la transmisión, «y su impacto en la autonomía de los dispositivos deberá ser objeto de análisis cuando la tecnología esté disponible». De hecho, en las mejoras que incorporarían en el nuevo contrato, la ministra de Igualdad anunció una mayor duración de las baterías de las pulseras, que pasarían a ser tobilleras para mejorar su fiabilidad. Al encontrarse su tecnología en fase de pruebas, afirman que habrá que esperar a «su evolución y despliegue efectivo para valorar con precisión sus posibilidades reales de aplicación». Pero no da pistas de cómo abordará la falta de conexión en ciertas zonas que condiciona la seguridad de las víctimas a través de los dispositivos.

El nuevo contrato tendrá una duración inicial de 36 meses y contará con un presupuesto de 71 millones de euros, que podrá alcanzar los 111 millones en caso de que se den las dos prórrogas anuales posibles, con las que el servicio se prestaría durante 60 meses. El actual contrato, gestionado por Vodafone-Securitas, vence en este mes de mayo.

Será esta la oportunidad de mejorar un sistema, el Cometa, que se encarga del funcionamiento de las pulseras y que ya reportó un par de incidencias detectadas. De la primera alertó la Fiscalía General del Estado en su memoria del 2024, en la que avisaba de «múltiples fallos» en estos dispositivos y de una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. La segunda fue en noviembre del año pasado y se debió a un problema en el servidor que provocó un retraso de los mensajes y que algunas geolocalizaciones llegaran con demora.