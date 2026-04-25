La Xunta promociona el Camino Inglés en el Reino Unido y destaca el auge del turismo británico

Peregrinos en el Camino Inglés, en una imagen de archivo Cristóbal Ramírez

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, comenzó este sábado en Reading su viaje de promoción internacional del Camino de Santiago por el Reino Unido, participando en la jornada Primavera en el Camino, promovida por la Asociación de Municipios del Camino Inglés y en la que también colabora la entidad del Camino Fisterra-Muxía.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar los vínculos históricos entre Galicia y el territorio británico, especialmente a través de las rutas inglesa y Fisterra-Muxía, en un contexto marcado por la preparación del Xacobeo 2027. En la inauguración de la jornada, Merelles destacó la idoneidad de la iniciativa para dar mayor visibilidad a esas dos rutas en el mercado británico.

Xosé Merelles resaltó la evolución positiva de estos visitantes en Galicia durante los últimos años, resaltando que en el 2025 se superaron los 130.000 viajeros del Reino Unido y las casi 230.000 pernoctaciones en la comunidad, lo que se tradujo en el mayor crecimiento del mercado en número de visitantes, con un incremento del 14,6 %. Subrayó también las más de 14.600 compostelas entregadas a peregrinos ingleses el año pasado.

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«O Reino Unido consolidouse como o cuarto mercado internacional máis importante en Galicia e o quinto país de orixe de peregrinos internacionais», señaló Merelles. En referencia al Camino Inglés, una de las rutas históricas más importantes, afirmó que la colaboración entre la sociedad civil británica y española, junto con las Administraciones públicas, las universidades y las iglesias, «constitúe un exemplo de coordinación e cooperación internacional para a recuperación do patrimonio nacional e europeo». El representante de la Xunta hizo especial hincapié en que el año pasado más de 30.000 peregrinos recorrieron el Camino Inglés y casi 15.000 británicos realizaron alguna ruta jacobea en Galicia.

El programa de la jornada incluyó un espacio promocional con una carpa informativa donde estuvieron presentes la Xunta de Galicia y diversas asociaciones vinculadas al Camino de Santiago, constituyendo un espacio clave para el contacto directo con los asistentes. A través de estos puntos, se ofreció material informativo, información detallada sobre las diferentes rutas jacobeas y los recursos turísticos de Galicia, acercando la experiencia del Camino al público, resolviendo dudas y fomentando el interés por la peregrinación.