El Sergas facturó en el 2025 casi 64 millones a otras entidades o usuarios, y cobró ya 52

Una urgencia sin ingreso, en la foto el hospital público de Burela, tiene un coste de 361 euros PEPA LOSADA

España cuenta con una sanidad pública universal, pero no todo el mundo tiene derecho a que sea gratuita si hay un tercero obligado al pago. El caso más evidente es el de los accidentados de tráfico, pero hay muchos más ejemplos: seguros escolares o deportivos cuando un joven sufre un incidente, mutualistas, extranjeros con seguros o simplemente ciudadanos de otros países de la UE, en donde se abona la prestación recibida recíprocamente.

En el 2025, el Sergas facturó por atender a pacientes que debían pagar la asistencia recibida casi 64 millones de euros, y de ellos se ingresaron ya 51,7. En realidad, el año pasado llegaron a las arcas de la sanidad pública 58,8 millones por este motivo, pero los 7,1 de diferencia derivan de ejercicios anteriores, fundamentalmente de lo facturado a finales del año 2024, una cantidad que, debido a los plazos existentes, se abona a principios del siguiente.

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Uno de los problemas que tiene la Xunta para cobrar algunas cuantías deriva de la prórroga de los presupuestos del Estado y de la falta de personal de determinadas instituciones públicas de la Administración estatal. Además, son cobros que no pueden reclamarse mediante vías como el apremio, por lo que se van ingresando paulatinamente. «Vanse cobrando lentamente, pero cobraranse», recuerdan en la Consellería de Sanidade.

Las que sí pueden notificarse vía apremio son aquellas asistencias sanitarias que personas u otros colectivos obligados al pago no realizan en los plazos estipulados. En el 2024, se remitieron facturas mediante este procedimiento por un importe de 2,6 millones de euros, y en el 2025 la cantidad bajó a 1,7. A través de esta vía de urgencia la consellería ingresó 1,07 millones de euros en el 2024, y algo menos de un millón (992.000 euros) en el 2025. Lo ingresado no tiene por qué corresponderse con facturas emitidas ese mismo año ya que el apremio es un proceso que puede dilatarse en el tiempo. Teniendo en cuenta lo que se facturó en el 2025 (casi 64 millones), el procedimiento de apremio supone un porcentaje pequeño.

¿Y cuáles son los costes del Sergas? La Xunta se comprometió en el 2025 a revisar el decreto en el que se recogen las tarifas a terceros obligados al pago, que se publicó en el 2014. De momento, doce años después, aún no se han actualizado estos precios, que la propia norma especifica a quién se dirigen: mutualistas, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, seguros obligatorios, beneficiarios de convenios o conciertos con otros organismos, extranjeros en los supuestos previstos u otros obligados al pago, como por ejemplo los seguros escolares o cuando ocurre un accidente en un evento festivo o espectáculo si hay un seguro contratado.

El decreto regula absolutamente todos los actos asistenciales, fijando el precio correspondiente, desde una consulta de ginecología en primaria (145,94 euros la primera visita), a una de psicología (69,24) hasta la urgencia hospitalaria (361 euros si no hay ingreso), la hospitalización (528,95 euros por día), y toda la cartera de pruebas e intervenciones quirúrgicas: 2.582 un quiste de ovario, 30.903 un implante cloquear, 172,82 una ecografía o 117.722 euros un trasplante pulmonar, el más caro de todos ellos.